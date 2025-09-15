Σεμπαστιάν Λεκορνί: Καταργεί τα διά βίου προνόμια των πρώην πρωθυπουργών

Στην υπογραφή του διατάγματος που θα προβλέπει τον περιορισμό των παροχών που απολαμβάνουν οι προκάτοχοί του και ορισμένοι πρώην υπουργοί αναμένεται να προχωρήσει ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε θα τερματιστούν τα προνόμια των πρώην μελών της κυβέρνησης από την 1η Ιανουαρίου 2026.

C’est fait : les avantages « à vie » des anciens membres du Gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026.



S’il est normal que la République protège les personnes faisant l’objet de menaces, il n’est en revanche pas concevable qu’ils puissent bénéficier d’avantages à vie…— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 15, 2025

«Ενώ είναι φυσιολογικό η Δημοκρατία να προστατεύει τα άτομα που δέχονται απειλές, δεν είναι όμως αποδεκτό να απολαμβάνουν ισόβια προνόμια λόγω ενός προσωρινού καθεστώτος» ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του για να προσθέσει:

«Η αστυνομική προστασία θα παρέχεται στους πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς Εσωτερικών μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα ανανεώνεται ανάλογα με την πραγματικότητα του κινδύνου.

Όλα τα άλλα μέσα που διατίθενται στους πρώην πρωθυπουργούς ισόβια θα παρέχονται désormais για περιορισμένο χρονικό διάστημα».