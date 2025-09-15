Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Καταργεί τα διά βίου προνόμια των πρώην πρωθυπουργών

Το μήνυμα του Γάλλου πρωθυπουργού

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Καταργεί τα διά βίου προνόμια των πρώην πρωθυπουργών
MOHAMMED BADRA / EPA
DEBATER NEWSROOM

Στην υπογραφή του διατάγματος που θα προβλέπει τον περιορισμό των παροχών που απολαμβάνουν οι προκάτοχοί του και ορισμένοι πρώην υπουργοί αναμένεται να προχωρήσει ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε θα τερματιστούν τα προνόμια των πρώην μελών της κυβέρνησης από την 1η Ιανουαρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ενώ είναι φυσιολογικό η Δημοκρατία να προστατεύει τα άτομα που δέχονται απειλές, δεν είναι όμως αποδεκτό να απολαμβάνουν ισόβια προνόμια λόγω ενός προσωρινού καθεστώτος» ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του για να προσθέσει:

«Η αστυνομική προστασία θα παρέχεται στους πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς Εσωτερικών μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα ανανεώνεται ανάλογα με την πραγματικότητα του κινδύνου.

Όλα τα άλλα μέσα που διατίθενται στους πρώην πρωθυπουργούς ισόβια θα παρέχονται désormais για περιορισμένο χρονικό διάστημα».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ