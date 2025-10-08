Σεμπαστιάν Λεκορνί: Ένας νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να διοριστεί εντός των επόμενων 48 ωρών

Λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του από την πρωθυπουργία της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του France2 τόνισε μεταξύ άλλων πως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να διορίσει νέο πρωθυπουργό «μέσα στις επόμενες 48 ώρες».

«Είναι αλήθεια ότι για 48 ώρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με έφερε πίσω (επειδή) είχα (ένα) δίκτυο για να διεξάγω τις τελικές διαπραγματεύσεις », δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί για να αναφέρει στη συνέχεια: «Υπέβαλα την παραίτησή μου τη Δευτέρα το πρωί. Νομίζω ότι δείχνω ότι δεν κυνηγάω τη δουλειά. Συμφώνησα να εργάζομαι 48 ώρες σε συνθήκες που δεν είναι εύκολες. Θεωρώ την αποστολή μου ολοκληρωμένη».

«Η πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης απορρίπτει τη διάλυση, επειδή βλέπει ξεκάθαρα ότι η διάλυση δεν φέρνει (λύση). Υπάρχουν αρκετές ομάδες που είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό», πρόσθεσε, επικαλούμενος, ιδίως, την αριστερά.

Στη συνέχεια, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί στάθηκε στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. «Είναι το πιο ακανθώδες ζήτημα », πιστεύει. «Υπάρχουν εκείνοι που αντιτίθενται. Δεν μπορούμε να έχουμε δημογραφική άρνηση, πρέπει να εξισορροπήσουμε το σύστημα. Αλλά αφού το είπα αυτό, θα πρέπει να είστε κωφοί για να μην ακούσετε ότι υπάρχουν Γάλλοι που λένε: “Δεν υπήρξε ψηφοφορία”» είπε.

«Μερικοί Γάλλοι πιστεύουν ότι η συζήτηση δεν προχώρησε κανονικά, παρόλο που προχώρησε. Αυτό αποτελεί πηγή μπλοκαρίσματος στο Κοινοβούλιο και θα είναι δύσκολο να πούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει συζήτηση». «Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διεξαχθεί η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος », επιμένει.

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Ένα προσχέδιο προϋπολογισμού θα κατατεθεί τη Δευτέρα, στο οποίο «θα υπάρχουν πολλά προς συζήτηση»

Παράλληλα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί τόνισε ότι ένα προσχέδιο προϋπολογισμού θα κατατεθεί τη Δευτέρα στη γαλλική Βουλή. «Όλα τα πολιτικά κόμματα που ήρθαν να με δουν είπαν ότι δεν πρέπει να ρισκάρουμε να μην έχουμε προϋπολογισμό μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου », τόνισε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί. «Φρόντισα, ακόμη και αν δεν είναι τέλειος από τότε που διορίστηκα πρόσφατα, ότι (ένα σχέδιο προϋπολογισμού θα υποβληθεί τη Δευτέρα) », δήλωσε. «Θα υπάρχουν πολλά προς συζήτηση » .

Όσον αφορά το ζήτημα της «φορολογικής δικαιοσύνης» , «η πραγματικότητα είναι ότι σε τρεις εβδομάδες προσπαθήσαμε συλλογικά να μην κάνουμε τίποτα για τη φορολογία. Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση για τη φορολογία στο Κοινοβούλιο » .

Όσον αφορά τις αυξήσεις φόρων, «είναι ένα τοτέμ για τους Γάλλους », εξηγεί ο Σεμπαστιάν Λεκορνί. «Το είχα φανταστεί και το λέω δημόσια, ότι αν ορισμένοι φόροι μπορούσαν να αυξηθούν, θα έπρεπε να δικαιολογηθούν».