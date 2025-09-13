Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στη Ρωσία – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το GFZ.

Prelim M7.4 Earthquake near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia Sep-13 02:37 UTC, updates https://t.co/nXacvCFMEc— USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) September 13, 2025

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Δεν υπάρχει κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι, μετά από τον σεισμό 7,4 βαθμών που έγινε σήμερα κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που έχει την έδρα του στη Χαβάη.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς, με εστιακό βάθος 39,5 χιλιομέτρων.

Το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) είχε προηγούμενα ανακοινώσει ένταση 7,1 βαθμών και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων για τον ίδιο σεισμό.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι είχε επίσης προηγούμενα ανακοινώσει ότι υπήρχε ο κίνδυνος πρόκλησης πιθανού τσουνάμι από τον ίδιο σεισμό.

Στην Ιαπωνία, νοτιοδυτικά της χερσονήσου Καμτσάτκα, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, που επικαλέστηκε την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA).