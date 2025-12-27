Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Γιλάν της Ταϊβάν – Ταρακουνήθηκε η Ταϊπέι

Σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Από τη δόνηση σείσθηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμικές δονήσεις. Να πούμε εδώ ότι σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε και την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) στην νοτιοανατολική παράκτια κομητεία Ταϊτούνγκ της Ταϊβάν.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 11,9 χλμ. σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από δόνηση που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 μία μεγέθους 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.