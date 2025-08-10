Σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στις ακτές της Τουρκίας – Κατέρρευσε κτίριο στην Μπαλικεσίρ, Δείτε LIVE εικόνα (Βίντεο)

Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, συγκλόνισε το απόγευμα της Κυριακής τις ακτές της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο της Κωνσταντινούπολης, η δόνηση είχε μέγεθος 6,0 και εστιακό βάθος περίπου 7,7 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί την ένταση με την οποία έγινε αισθητή. Η AFAD τοποθετεί το εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Εξελίσσονται μετασεισμοί, με ισχυρότερο έναν της τάξης των 4,6 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 20:01.

Σύμφωνα με την ιστοσελίσα stonisi, στη Λέσβο, το χτύπημα του Εγκέλαδου αναστάτωσε κατοίκους και τουρίστες.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους, φοβούμενοι μετασεισμούς, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αντιληπτή και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τραυματίες, ωστόσο η καταγραφή της κατάστασης συνεχίζεται.

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/b5IlOt7hYv

August 10, 2025

Αισθητός σε όλη τη Λέσβο έγινε ο ισχυρός σεισμός έντασης 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με τούρκους σεισμολόγους, σήμερα στις 7 και 53 το βράδυ.

Ο σεισμός που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν έντασης 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Λέσβο ως ισχυρός και με διάρκεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν στην Επαρχία Σίντζιρτζι στο νότιο άκρο του Νομού του Μπαλίκεσιρ στα όρια με το Νομό της Μαγνησίας, 133 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την πόλη της Μυτιλήνης. Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν γίνει σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων.

Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.