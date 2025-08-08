Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Έγινε αισθητός και στην Αττική

Το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Έγινε αισθητός και στην Αττική
MotionTeam
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:09

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 8/8 στην Εύβοια με αποτέλεσμα να γίνει αισθητός και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 10 χιλιόμετρα ΑΒΑ της Ερέτριας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 11,6 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ