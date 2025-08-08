Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 8/8 στην Εύβοια με αποτέλεσμα να γίνει αισθητός και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 10 χιλιόμετρα ΑΒΑ της Ερέτριας.

Παράλληλα, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 11,6 χιλιόμετρα.