Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια – Το μήνυμα του Ερντογάν (Βίντεο)

Την κατάρρευση ορισμένων κτιρίων προκάλεσε ο σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27/10 στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος του Σιντίργκι, Σερκάν Σακ λίγη ώρα μετά το σεισμό ανέφερε πως υπάρχουν ήδη κάποια κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην περιοχή. Μετά τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στο Σιντίργκι, σημειώθηκαν μετασεισμοί μεγέθους 4,2, 3,5, 4 και 3,9 Ρίχτερ.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μάλιστα ανέφερε: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες».

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο Μπαλικεσίρ, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά με το σεισμό να γίνεται αισθητός σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Τεκίρνταγκ και Κοτζαέλι.

🇹🇷 Strong Earthquake Turkey



Major damage is being reported in Turkey after the Magnitude 6.1 quake that rattled the region.



There is no official confirmation on injuries at this stage.



Aftershocks continue in the area. https://t.co/XVKX5zLQ8o pic.twitter.com/wDyHIitKSA— Chyno News (@ChynoNews) October 27, 2025

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ.

Footage shows damage caused by a 6.1 magnitude earthquake in western Turkey on Monday, with Turkish media reporting power outages in affected areas



📹: Social media pic.twitter.com/4WrLHEaASi ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 27, 2025

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά ανακοίνωσε ότι ομάδες έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες σχετικά με τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ.

Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γερλικαγιά ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Sındırgı του Balıkesir. «Σχετικά με τον σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες, όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων φορέων μας ξεκίνησαν αμέσως επιτόπιες έρευνες. Εύχομαι τα καλύτερα στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές» ανέφερε.