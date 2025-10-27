Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια – Το μήνυμα του Ερντογάν (Βίντεο)

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Την κατάρρευση ορισμένων κτιρίων προκάλεσε ο σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27/10 στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος του Σιντίργκι, Σερκάν Σακ λίγη ώρα μετά το σεισμό ανέφερε πως υπάρχουν ήδη κάποια κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην περιοχή. Μετά τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στο Σιντίργκι, σημειώθηκαν μετασεισμοί μεγέθους 4,2, 3,5, 4 και 3,9 Ρίχτερ.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μάλιστα ανέφερε: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες».

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο Μπαλικεσίρ, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά με το σεισμό να γίνεται αισθητός σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Τεκίρνταγκ και Κοτζαέλι.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά ανακοίνωσε ότι ομάδες έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες σχετικά με τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ.

Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γερλικαγιά ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Sındırgı του Balıkesir. «Σχετικά με τον σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες, όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων φορέων μας ξεκίνησαν αμέσως επιτόπιες έρευνες. Εύχομαι τα καλύτερα στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές» ανέφερε.

