Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη – Έγινε αισθητός και στο Αιγαίο

Το επίκεντρο της δόνησης

UPD: 22:01

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27.10) στην Τουρκία.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο Μπαλικεσίρ, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά με το σεισμό να γίνεται αισθητός σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Τεκίρνταγκ και Κοτζαέλι.

Μάλιστα, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου.

