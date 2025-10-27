Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη – Έγινε αισθητός και στο Αιγαίο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27.10) στην Τουρκία.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο Μπαλικεσίρ, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά με το σεισμό να γίνεται αισθητός σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Τεκίρνταγκ και Κοτζαέλι.

