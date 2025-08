Σε τροχιά κλιμάκωσης Ρωσία και ΗΠΑ – Οι απειλές Μεντβέντεφ και τα πυρηνικά υποβρύχια του Τραμπ

Σε τεντωμένο σχοινί φαίνεται να ακροβατεί η σχέση ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ μετά την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει δυο πυρηνικά υποβρύχια «στις κατάλληλες περιοχές».

Με αυτό τον τρόπο θέλησε να απαντήσει στις δηλώσεις του πρώην προέδρου της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ τις οποίες και χαρακτήρισε «ανόητες και εμπρηστικές».

«Διέταξα δύο πυρηνικά υποβρύχια να πάρουν θέση στις κατάλληλες περιοχές, για την περίπτωση που αυτές οι ανόητες και εμπρηστικές δηλώσεις είναι κάτι περισσότερο από αυτό», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Οι λέξεις έχουν σημασία και μπορούν συχνά να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες, ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί αυτήν τη φορά», αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του την Πέμπτη 31/7 να θυμηθεί ότι η Μόσχα διαθέτει σοβιετικής εποχής ικανότητες πυρηνικής αντεπίθεσης τελευταίας καταφυγής.

«Αν κάποια λόγια του πρώην προέδρου της Ρωσίας προκαλούν μια τόσο νευρική αντίδραση από τον υψηλόβαθμο και ισχυρό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε η Ρωσία κάνει τα πάντα σωστά και θα συνεχίσει να προχωρά στο δικό της μονοπάτι. Ο Τραμπ θα πρέπει να θυμάται πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το θρυλικό Νεκρό Χέρι» ανέφερε στο Telegram ο Μεντβέντεφ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μεντβέντεφ με ανάρτησή του στο X ανέφερε: «Κάθε νέο τελεσίγραφο αποτελεί απειλή και βήμα προς τον πόλεμο». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε: «Ο αποτυχημένος πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, που νομίζει πως είναι ακόμα πρόεδρος, πρέπει να προσέχει τα λόγια του. Βρίσκεται σε εξαιρετικά επικίνδυνο έδαφος!» για να έρθει το μήνυμα του Ρώσου και ως απάντηση η κίνηση του Τραμπ.

Λίγο καιρό μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους δυο άνδρες πολλά φαίνεται να έχουν αλλάξει καθώς από την «ενημερωτική, ειλικρινή και πολύ χρήσιμη» του Βλαντιμίρ Πούτιν, πλέον η κατάσταση έχει περάσει στα «πυρά» ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη ρωσική εισβολή ως «αηδιαστική», απειλώντας με πλήρεις κυρώσεις μέχρι τις 8 Αυγούστου αν δεν υπάρξει αλλαγή στάσης στη Ρωσία. Ανακοίνωσε επίσης επικείμενες “δευτερεύουσες” κυρώσεις σε αγοραστές ρωσικής ενέργειας (π.χ. Ινδία, Κίνα).

«Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτούν μια εκεχειρία και μια διαρκή ειρήνη. Είναι καιρός να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι αυτό πρέπει να γίνει έως τις 8 Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση της ειρήνης», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης Τζον Κέλι στο 15μελές συμβούλιο του ΟΗΕ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να συνεχισθούν και ότι οι ομάδες εργασίας θα συζητήσουν τους πιθανούς συμβιβασμούς, αλλά είπε ότι οι στόχοι της Μόσχας παραμένουν αμετάλλακτοι.

Ο ίδιος είπε ότι αν κάποιοι απογοητεύθηκαν από την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μέχρι σήμερα , αυτό ήταν αποτέλεσμα αυξημένων προσδοκιών.

