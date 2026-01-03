Σε εξέλιξη οι έρευνες για την τραγωδία στο μπαρ του Κραν Μοντανά – Δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων

Οι αρχές της Ελβετίας συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια της ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς στο μοιραίο μπαρ στο Κραν Μοντανά, όπου τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πολλά από τα θύματα και οι πάνω από 119 τραυματίες είναι νεαρά άτομα, με 80 από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία.

Οι κανόνες ασφαλείας που τηρούσε το μπαρ στο Κραν Μοντανά βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Η φωτιά ξέσπασε από τα μικρά βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί στα μπουκάλια της σαμπάνιας, ωστόσο οι αρχές της Ελβετίας εξετάζουν το πως εξαπλώθηκαν τόσο γρήγορα οι φλόγες με αποτέλεσμα το νυχτερινό μαγαζί να τυλιχθεί στην φωτιά.

Το BBC, μίλησε με ειδικούς που εξέτασαν βίντεο και φωτογραφίες που είχαν τραβήξει επιζώντες, προκειμένου να βρεθούν τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία.

🚨 🇨🇭 INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse.



Terrifiant… 😞 pic.twitter.com/3U22VsH81f— Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026

Το πρώτο σοβαρό λάθος φαίνεται να ήταν το γεγονός ότι η σερβιτόρα ανέβηκε στους ώμους ενός ατόμου κρατώντας ψηλά τα μπουκάλια με τα αναμμένα βεγγαλικά, κάτι που προκάλεσε την φωτιά στην οροφή του μπαρ.

Το δεύτερο λάθος έγινε από τους θαμώνες, οι οποίοι, αντί να τρέξουν για να σωθούν, τραβούσαν φωτογραφίες από τις φλόγες. Σε μια τέτοια κατάσταση, ακόμη και το παραμικρό δευτερόλεπτο μπορεί να είναι καθοριστικό για την ασφάλεια.

Ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να εξηγήσει τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς είναι η επένδυση στην οροφή του μπαρ. Από τα βίντεο και τις φωτογραφίες φαίνεται να είναι φτιαγμένη από αφρό τύπου κουτιού αυγών, ένα υλικό ηχοαπορροφητικό από πολυουρεθάνη.

Αν και αυτός ο αφρός συνήθως επεξεργάζεται με επιβραδυντικό φωτιάς πριν τοποθετηθεί σε εργοστάσια ή χώρους ψυχαγωγίας, χωρίς αυτή την επεξεργασία μπορεί να είναι εξαιρετικά εύφλεκτος.

You can’t account for there being only one exit. It’s a bar in the Swiss Alps, it shouldn’t be a death trap ffs. https://t.co/T8lTYHSq9B— BeverlyChills90210 🎗️ (@BaccharatRouge) January 3, 2026

Σε συνέντευξη Τύπου οι ελβετικές αρχές δήλωσαν ότι οι επιθεωρήσεις σε ένα κτίριο στο μέγεθος του Le Constellation θα έπρεπε να διενεργούνται κάθε χρόνο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ωστόσο ανέφερε πως τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει συνολικά 3 έλεγχοι.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι θα επικεντρωθούν στις εξόδους του μπαρ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για το αν οι εργαζόμενοι έδωσαν οδηγίες στους θαμώνες ώστε να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο από όλες τις εξόδους ασφαλείας και όχι μόνο από την πόρτα από την οποία μπήκαν αρχικά οι πελάτες.

Αναμονή για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Γονείς και φίλοι, κρατώντας φωτογραφίες των αγαπημένων τους, περιμένουν έξω από το μπαρ όπου συνέβη η τραγωδία, ελπίζοντας να λάβουν κάποια πληροφορία για τους αγνοούμενους.

Η δυσκολία της ταυτοποίησης είναι μεγάλη, καθώς τα περισσότερα θύματα ανασύρθηκαν σε πολύ κακή κατάσταση, κάτι που καθυστερεί τη διαδικασία. Η αγωνία των οικογενειών είναι αβάσταχτη, με τον χρόνο να κυλά βασανιστικά αργά, καθώς περιμένουν τα αποτελέσματα των τεστ DNA.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και η 15χρονη Αλίκη, Ελληνίδα, που βρισκόταν στο μπαρ την νύχτα της φωτιάς. Παρά τις πρώτες πληροφορίες περί ταυτοποίησης της, ο αδελφός της διέψευσε τη είδηση και η οικογένειά της συνεχίζει να την αναζητά, ελπίζοντας να είναι ζωντανή.

Πολλές οικογένειες αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει καμία πληροφορία για τους δικούς τους ανθρώπους από την τραγική νύχτα της Πρωτοχρονιάς, όταν το μπαρ Le Constellation καταστράφηκε από τις φλόγες.

«Ζω έναν εφιάλτη, έναν εφιάλτη. Είτε θα βρω τον γιο μου στο νεκροτομείο, είτε θα τον βρω σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι τρομερό», δήλωσε η Λετίσια Μπροντάρ-Σίτρ στην εφημερίδα Le Temps, αφού έψαξε σε νοσοκομεία για τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ.

Ο παππούς της 22χρονης Εμίλι Πραλόνγκ ήλπιζε ότι μπορεί να βρισκόταν στο νοσοκομείο, σώα και αβλαβής.

«Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα», δήλωσε ο Πιερ στο BFMTV. «Βοηθάει να ξεπεράσουμε όποιες δυσκολίες».

Το πρώτο θύμα της πυρκαγιάς σε μπαρ στο Κρανς-Μοντάνα ονομάστηκε Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ένας έφηβος παίκτης γκολφ από την Ιταλία.

Οι έρευνες των αρχών ωστόσο είναι σε πλήρη εξέλιξη.