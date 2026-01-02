Κραν Μοντανά: «Έγιναν τρεις έλεγχοι την τελευταία δεκαετία» λέει ο ιδιοκτήτης του μοιραίου μπαρ

Ο 49χρονος Γάλλος ιδιοκτήτης και διαχειριστής του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, Ζακ Μορέτι, έσπασε τη σιωπή του την Παρασκευή, για πρώτη φορά μετά την τραγωδία της Πρωτοχρονιάς. Ο ίδιος ανέφερε ότι τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, Τζέσικα, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και επιβεβαίωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί τρεις έλεγχοι του καταστήματος τα τελευταία δέκα χρόνια.

Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα «20 Minuten», ο Ζακ Μορέτι δήλωσε: «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε, είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση».

Το ζευγάρι, Γάλλοι υπήκοοι από την Κορσική, ανέλαβε το Le Constellation το 2015. Φίλος του ζευγαριού επιβεβαίωσε σε κορσικανικά μέσα ενημέρωσης ότι και οι δύο είναι ζωντανοί, διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφόρησαν νωρίς μετά την τραγωδία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τη νύχτα της πυρκαγιάς, η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν στο μπαρ και τραυματίστηκε με εγκαύματα στο χέρι. Ο Ζακ, όμως, απουσίαζε, καθώς ήταν σε άλλη επιχείρηση του ζευγαριού στην περιοχή.

Une honte internationale.

Quand l’argent compte plus que les enfants.

Jacques & Jessica Moretti,

une “belle” famille corse, bien connue au pays.

Si la Corse devenait indépendante,

ce sont ces gens qui gouverneraient le pays.

Grand malheur.#Corse pic.twitter.com/eJK7NUmPmw— Valerie (@valeriegenre) January 2, 2026

Ο Ζακ Μορέτι ανέφερε στην εφημερίδα «20 Minuten» ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, δηλώνοντας: «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτίων. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στη διαδικασία συμμετέχουν και οι δικηγόροι μας».

Όπως επισημαίνουν οι αρχές, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η Εισαγγελία του καντονιού του Βαλέ έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς. Σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής, ανακοινώθηκε ότι οι διαχειριστές του μπαρ έχουν ήδη καταθέσει. Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα απαγγελθούν κατηγορίες σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά η έρευνα παραμένει ανοιχτή για ενδεχόμενη διερεύνηση για εμπρησμό και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η εφημερίδα Le Nouvelliste, από την πλευρά της, αναφέρει ότι ο Ζακ Μορέτι είχε αναλάβει προσωπικά μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης του καταστήματος. «Έκανα σχεδόν τα πάντα μόνος μου», φέρεται να είχε πει σε προηγούμενη δήλωσή του.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Le Constellation είχε «ελεγχθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια» και ότι «όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς». Το κατά πόσο οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν ειδικά ζητήματα πυρασφάλειας αποτελεί πλέον αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας.

Το ζευγάρι Κορσικανών διατηρεί και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή, μεταξύ των οποίων ένα εστιατόριο στο διπλανό χωρίο Λενς και ένα μπεργκεράδικο στο Κραν Μοντανά.