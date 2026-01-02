Κραν Μοντανά: «Δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε» έγραψε ο αδερφός της Αλίκης Καλλέργη

Παραμένει η αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, μετά την καταστροφική φωτιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την Πρωτοχρονιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κολλητός της, ταυτοποιήθηκε η σορός της άτυχης κοπέλας, που έχασε τη ζωή της στη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά. «Ευχαριστώ όλους όσοι αναδημοσίευσαν το story μου για την αναζήτηση του αγαπημένου μου προσώπου. Δυστυχώς, μας άφησε», ήταν η ανάρτησή του στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O αδερφός της ωστόσο με ανάρτησή του διέψευσε αυτές τις πληροφορίες. «Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό» έγραψε.

Συγκλονίζει ο αδελφός της 15χρονης αγνοούμενης στο Κραν Μοντανά- “Ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, δεν απαντούσε στο κινητό της”

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 15χρονη με ελληνική και ελβετική υπηκοότητα, φέρεται να βρισκόταν στον χώρο το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς με την παρέα της τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Η οικογένειά της απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις μέσω των social media για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

“Όταν έφτασα εκεί τα είδα όλα, ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν. Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα στο έδαφος, ήταν τραγική κατάσταση” περιγράφει ο αδελφός της που βρισκόταν σε κοντινό σημείο στο μπαρ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το STAR.