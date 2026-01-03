Κραν Μοντανά: Πώς ένας πατέρας έσωσε τουλάχιστον 10 νέους από την πύρινη κόλαση στο μπαρ «Le Constellation»

Ολοένα και αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε την Πρωτοχρονιά στο Le Constellation, στο μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 40 άνθρωποι ενώ 119 έχουν τραυματιστεί. Μάλιστα 80 από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Άφαντη παραμένει η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη.

Περισσότερους νεκρούς θα θρηνούσε η Ελβετία αν δεν είχε επέμβει ένας 55χρονος πατέρας, ο οποίος έσπευσε στο Κραν Μοντανά όταν τον κάλεσε η κόρη του ικετεύοντας για βοήθεια. Η κοπέλα με το που ξέσπασε η φωτιά τον πήρε τηλέφωνο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να σπεύσει στο σημείο και να σπάσει μια πλαϊνή πόρτα ώστε να δημιουργήσει περισσότερες εξόδους στους θαμώνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα γράφει η Daily Mail, η νεαρή βρίσκονταν έξω από το κλαμπ του χιονοδρομικού κέντρου όταν κατάλαβε τι έχει γίνει. Μέσα διασκέδαζαν οι φίλοι τις μέχρι που ξέσπασαν οι φλόγες και ξεκίνησαν να αναζητούν διέξοδο ώστε να σωθούν.

Καθώς η κεντρική έξοδος είχε μπλοκαριστεί από ανθρώπους που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν, ο 55χρονος Καμπόλο βρήκε μια πλαϊνή πόρτα και την άνοιξε με τη βία. Έτσι κατάφερε να απεγκλωβίσει τουλάχιστον 10 νέους.

Στα social media ανέβηκε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας να ανοίγει με τη δύναμη μια πόρτα στα δεξιά της κεντρικής εισόδου και μια εμφανώς ταραγμένη νεαρή γυναίκα να τρέχει προς τα έξω για να πάρει λίγο οξυγόνο.

Ο Καμπόλο μιλώντας από το νοσοκομειακό του κρεβάτι, όπου νοσηλεύεται λόγω εισπνοής καπνού, περιέγραψε τη φρικτή εικόνα που αντίκρισε πίσω από την πόρτα.

«Υπήρχαν παντού σώματα. Ζωντανοί αλλά και καμένοι. Κάποιοι είχαν τις αισθήσεις τους, άλλοι όχι. Μας παρακαλούσαν για βοήθεια σε πολλές γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι», είπε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero.

«Δεν σκέφτηκα τον πόνο, τον καπνό, τον κίνδυνο. Έβγαζα παιδιά έξω με γυμνά χέρια. Έναν – έναν. Ήταν ζωντανοί αλλά τραυματισμένοι, πολλοί από αυτούς σοβαρά», συνέχισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτώμενος τι θυμάται από εκείνη τη νύχτα απάντησε: «Τα βλέμματα. Την απόγνωση εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν. Καμένοι άνθρωποι να σε κοιτάζουν και να σου ζητούν να μην τους αφήσεις εκεί. Είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ».

Η κόρη του θα ήταν επίσης στο κλαμπ τη στιγμή της φωτιάς, αν δεν είχε μείνει στο σπίτι για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά με τους γονείς της. Ο φίλος της, ωστόσο, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να παραμείνει ζωντανός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι 71 Ελβετοί υπήκοοι, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, καθώς και πολίτες από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Πολωνία, όπως δήλωσε ο Φρεντερίκ Γκίσλερ, διοικητής της αστυνομίας του καντονίου Βαλέ. Η εθνικότητα 14 ατόμων παραμένει αδιευκρίνιστη.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και των τραυματιών θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NEW:



🇨🇭 Another terrifying video from last night's club fire in Switzerland, where 47 people have died so far pic.twitter.com/psWOodiFZJ— Megatron (@Megatron_ron) January 2, 2026

Ανάμεσα στα άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί ως αγνοούμενα είναι η 15χρονη Σάρλοτ Νίνταμ, μαθήτρια από τη Βρετανία. Εξίσου αβέβαιη είναι η τύχη της 15χρονης Αλίκης από την Ελλάδα, η οποία βρισκόταν στο μπαρ εκείνο το βράδυ όταν ξέσπασε η φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γονείς και φίλοι συνεχώς δημοσιεύουν αναρτήσεις στα social media, προσπαθώντας να βρουν πληροφορίες για την τύχη των αγαπημένων τους και να μάθουν που μπορεί να βρίσκονται.

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντάνα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πιθανότερη αιτία της φωτιάς ήταν τα σπινθηροβόλα κεριά που είχαν τοποθετηθεί πάνω στα μπουκάλια σαμπάνιας.

Οι αρχές σκοπεύουν να ελέγξουν αν το υλικό ηχομόνωσης στην οροφή πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν η χρήση των σπινθηροβόλων κεριών ήταν επιτρεπτή στο συγκεκριμένο μπαρ. Παράλληλα, θα διερευνηθούν και άλλες πτυχές της ασφάλειας του χώρου, όπως η παρουσία πυροσβεστήρων και η διαθεσιμότητα επαρκών εξόδων διαφυγής.

Η Μπεατρίς Πιλού, γενική εισαγγελέας της περιοχής Βαλέ, προειδοποίησε ότι μπορεί να ακολουθήσουν ποινικές διώξεις αν διαπιστωθούν ευθύνες.

Έσπασε τη σιωπή του ο ιδιοκτήτης

Στο μεταξύ, το ζευγάρι που είναι ιδιοκτήτες του Le Constellation έσπασε τη σιωπή του την Παρασκευή, λέγοντας ότι «δεν μπορούν ούτε να κοιμηθούν ούτε να φάνε», καθώς οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ο ιδιοκτήτης υπερασπίστηκε επίσης την ασφάλεια του νυχτερινού κέντρου, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο χώρος διέθετε ξύλινη επίπλωση, υλικό τύπου αφρού στην οροφή και μόνο μία στενή σκάλα διαφυγής.

Ο κ. Μορέτι υποστήριξε ότι το κλαμπ είχε ελεγχθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια, προσθέτοντας: «Όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς».

Τόνισε ότι το ζευγάρι – γνωστό ως ισχυροί παράγοντες στον ελβετικό χώρο της εστίασης – συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, λέγοντας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών. Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Οι δικηγόροι μας είναι επίσης εμπλεκόμενοι».