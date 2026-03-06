Σάντσεθ: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι λάθος»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε ένα τεράστιο λάθος την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πορτογάλο ομόλογο του, ο Σάντσεθ είπε ότι «αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι, κατά την γνώμη μου, κατά την γνώμη της Ισπανίας, ένα τεράστιο λάθος», ενώ κάνει λόγο για «παράνομη επέμβαση» των ΗΠΑ.

«Η Κύπρος είναι θύμα αυτού του πολέμου»

Μιλώντας για την απόφαση της Μαδρίτης για την αποστολή μίας φρεγάτας σε αμυντική αποστολή στην Κύπρο, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε “Όχι στον πόλεμο στο Ιράν” είμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου».

«Μεταξύ συμμαχικών χωρών είναι καλό να βοηθά κανείς όταν υπάρχει λόγος και να επισημαίνεται όταν γίνεται λάθος, και αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε», συμπλήρωσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι «η πιστή συνεργασία» πρέπει να υπερισχύει «της αντιπαλότητας» στις σχέσεις ανάμεσα στη Μαδρίτη και την Ουάσινγκτον, μετά τις σφοδρές επικρίσεις που δέχθηκε από την Ουάσινγκτον για τη στάση του στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο.

Οι διμερείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από σεβασμό

Ο Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας μαζί με τον πορτογάλο πρωθυπουργό Λούις Μοντενέγκρο σε κοινή συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από «σεβασμό, πνεύμα πιστής συνεργασίας» και να στηρίζονται στην «ισοτιμία», μέσα σε έναν «ατλαντισμό όπου το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες αποτελούν τον πυλώνα και όπου υπερισχύει η συνεργασία και όχι η αντιπαλότητα».

Όταν ρωτήθηκε για τις έντονες επικρίσεις του Τραμπ, ο Σάντσεθ κατέβασε τους τόνους λέγοντας: «Τρέφω απέραντο σεβασμό για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ μεγάλο θαυμασμό για την αμερικανική κοινωνία».

Οι ΗΠΑ είναι αναντικατάστατος σύμμαχος

«Οι απειλές και οι κατηγορίες δεν είναι ο κατάλληλος δρόμος για τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων», είπε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, σπεύδοντας να προσθέσει ότι η Ουάσινγκτον είναι «αναντικατάστατος σύμμαχος» για την Λισαβώνα.