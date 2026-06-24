Ρούμπιο: Τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα πραγματοποιηθούν στην Ελβετία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας

Θέση για τη συνέχεια των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν πήρε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα συνεχιστούν στις 29 ή 30 Ιουνίου στην Ελβετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η τεχνική ομάδα θα επιστρέψει, πιστεύω, στις 29 ή 30… Πιστεύω ότι θα επιστρέψουν στην Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος», είπε ο Ρούμπιο.