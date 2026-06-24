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ΔΙΕΘΝΗ

Ρούμπιο: Τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα πραγματοποιηθούν στην Ελβετία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας

Τι ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ρούμπιο: Τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα πραγματοποιηθούν στην Ελβετία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας
AFP POOL
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Θέση για τη συνέχεια των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν πήρε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα συνεχιστούν στις 29 ή 30 Ιουνίου στην Ελβετία.

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«Η τεχνική ομάδα θα επιστρέψει, πιστεύω, στις 29 ή 30… Πιστεύω ότι θα επιστρέψουν στην Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος», είπε ο Ρούμπιο.

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