Σεισμοί στην Βενεζουέλα: “Έπεσαν τα πάντα, ήταν σαν γίνεται βομβαρδισμός” – Συγκλονίζει Ελληνίδα που μένει στο Καράκας

Τις στιγμές τρόμου που βίωσε μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, 24 Ιουνίου (ώρα Βενεζουέλας) περιέγραψε η δικηγόρος Ντίνα Αντωνιάδη από το Καράκας.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, για όσα έζησε στο διαμέρισμα του 14ου ορόφου στο οποίο διέμενε σε μια πολυκατοικία 24 ορόφων, «έγιναν πολύ γρήγορα οι δύο σεισμοί, πανικός, κατέρρευσαν οι γύρω πολυκατοικίες. Έπεσαν τα πάντα, διαλυθήκαν τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν τοίχοι, σαν να είχε γίνει βομβαρδισμός. Φοβηθήκαμε, δεν ξέραμε τι γινόταν, δόξα τω Θεώ δεν κατέρρευσε η πολυκατοικία και μπορέσαμε να κατέβουμε»

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Η ίδια πρόσθεσε ότι «οι σωλήνες έσπασαν, γεμίσαμε νερά, κατεβήκαμε στον δρόμο, άνθρωποι του δήμου άρχισαν να μας δίνουν οδηγίες γιατί εδώ βραδιάζει νωρίς, μας είπαν να κατεβούμε από τα σπίτια και να πάμε σε ασφαλείς χώρους».

Η Ελληνίδα δικηγόρος που μένει στην περιοχή λος Γκράντες Τσακάο εμφανώς ταραγμένη είπε «ακόμα τρέμω, κουνιόμαστε ακόμα. Είμαστε φιλοξενούμενοι σε συγγενείς. Μπόρεσα μετά από 5 ώρες να βγω από την περιοχή και να φύγω 5 χλμ. μακριά. Είμαστε χάλια, δεν ήταν απλός σεισμός».

Η κυρία Αντωνιάδου, πάντως, υποστήριξε ότι τα σπίτια στη Βενεζουέλα είναι κατασκευασμένα με «καλά υλικά» φέρνοντας ως παράδειγμα την 24ωροφη πολυκατοικία που έμενε και «είναι 60 ετών αλλά δεν κατέρρευσε».

Κατέληξε, λέγοντας ότι «οι οδηγίες είναι να μην μένουμε στα σπίτια μας», ότι «αύριο θα γίνουν έλεγχοι στα σπίτια για να δούμε αν είναι κατάλληλα» ενώ ευχαρίστησε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι πριν από 3 μήνες άνοιξε πρεσβεία στη Βενεζουέλα και «έχουμε καινούργια διαβατήρια».