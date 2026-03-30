Ρούμπιο για τον πόλεμο στο Ιράν: «Είμαστε σε καλό δρόμο, μπροστά από το χρονοδιάγραμμα»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων του Ιράν θα καταστραφούν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Θα καταστρέψουμε τα εργοστάσια που κατασκευάζουν αυτούς τους πυραύλους και αυτά τα drones που χρησιμοποιούν για να επιτεθούν στους γείτονές τους και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην παρουσία μας στην περιοχή», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κορυφαίος διπλωμάτης ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον «θα επιτύχει αυτούς τους στόχους».

«Είμαστε σε καλό δρόμο, ή μάλλον μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Θα τα πετύχουμε σε εβδομάδες, όχι σε μήνες, και στη συνέχεια θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, και θα εναπόκειται στο Ιράν να αποφασίσει», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Κατέληξε στο συμπέρασμα: «Εάν επιλέξουν να προσπαθήσουν να μπλοκάρουν τα στενά, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πραγματικές συνέπειες, όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από τις χώρες της περιοχής και από τον κόσμο».