Ρούμπιο για Ουκρανία: «Κάνουμε αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ για να μειωθούν οι διαφορές»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «οι σημερινές συναντήσεις ήταν οι πιο παραγωγικές και σημαντικές συναντήσεις μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που συμμετείχαμε», από τη Γενεύη που έγιναν συζητήσεις για την Ουκρανία.

Έπειτα πρόσθεσε ότι ακόμα υπάρχουν πολλά να γίνουν και ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις και στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα εργασίας που βασίστηκε ήδη στις απόψεις όλων των σχετικών εμπλεκόμενων μερών και καταφέραμε να εξετάσουμε μερικά από αυτά τα θέματα τώρα, ένα προς ένα. Και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο. Οι ομάδες μας έχουν πλέον αποσυρθεί στα δωμάτιά τους, καθώς επεξεργαζόμαστε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν».

'We're making some changes to the peace plan after talks with Ukraine'



US secretary of state Marco Rubio and Ukrainian presidential adviser Andrii Yermak provide an update on peace deal talks in Geneva.https://t.co/Eyp8bojUcz



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/kljEVhh0pn— Sky News (@SkyNews) November 23, 2025

«Έτσι, εργαζόμαστε για να κάνουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες προσαρμογές, με την ελπίδα να μειώσουμε περαιτέρω τις διαφορές και να πλησιάσουμε σε κάτι με το οποίο τόσο η Ουκρανία όσο και, προφανώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνονται πολύ άνετα», είπε στη συνέχεια.

«Προφανώς, αυτό τελικά θα πρέπει να επικυρωθεί από τους προέδρους μας, αν και αισθάνομαι πολύ άνετα που θα συμβεί αυτό, δεδομένης της προόδου που έχουμε σημειώσει. Και μετά, προφανώς, υπάρχει και η ρωσική πλευρά της εξίσωσης. Αλλά και πάλι, πιστεύουμε ότι έχουμε κάποιες αρκετά ουσιαστικές γνώσεις τους τελευταίους εννέα μήνες για ορισμένα από τα πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά για αυτούς», σημείωσε ο Ρούμπιο.

«Νομίζω λοιπόν ότι το συμπέρασμα από αυτό είναι ότι αυτή ήταν μια πολύ, πολύ ουσιαστική, θα έλεγα ίσως η καλύτερη συνάντηση και μέρα που είχαμε μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία, από τότε που αναλάβαμε για πρώτη φορά τα καθήκοντά μας τον Ιανουάριο. Αλλά υπάρχει ακόμα λίγη δουλειά που πρέπει να γίνει και αυτό θα κάνουν οι ομάδες μας αυτή τη στιγμή, και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ίσως λίγο αργότερα απόψε με περαιτέρω ενημερώσεις», πρόσθεσε.

Στο ίδιο κλίμα ήταν και οι δηλώσεις του επικεφαλής του Γραφείου του Ουκρανού Προέδρου Αντρίι Γερμάκ:

«Θέλω να επιβεβαιώσω ότι είχαμε μια πολύ παραγωγική πρώτη συνάντηση με την διακεκριμένη αμερικανική αντιπροσωπεία. Έχουμε πολύ καλή πρόοδο και προχωράμε προς τη δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ο ουκρανικός λαός αξίζει και θέλει αυτήν την ειρήνη περισσότερο από ποτέ – οποιονδήποτε σε αυτόν τον πλανήτη. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας φίλους, τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του, για τη δέσμευσή τους να φέρουν αυτήν την ειρήνη. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σήμερα, όπως είπε ο Υπουργός. Θα εργαστούμε και τις επόμενες ημέρες για να συμμετάσχουμε σε προτάσεις, και θα – επίσης θα εμπλέξουμε τους Ευρωπαίους φίλους μας και, φυσικά, τα τελευταία λόγια θα είναι των ηγετών μας, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, και ελπίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε την καλή πρόοδο σήμερα».