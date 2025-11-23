Ουκρανία: Τι προτείνει η Ευρώπη στην αντιπρόταση για το σχέδιο Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι επεξεργάζονται μια αντιπρόταση ειρήνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, σύμφωνα με το Reuters, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το αρχικό αμερικανορωσικό σχέδιο, το οποίο περιλάμβανε 28 σημεία, και θεωρήθηκε υπερβολικά αυστηρό για το Κίεβο. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προέβλεπε την παραχώρηση εδαφών και δραστική μείωση των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Reuters, η ευρωπαϊκή αντιπρόταση τροποποιεί βασικά σημεία του αρχικού σχεδίου και προβλέπει τα εξής:

Ανώτατο όριο 800.000 στρατιωτών για τον ουκρανικό στρατό σε περίοδο ειρήνης, αντί του αμερικανικού ορίου των 600.000.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από τη συναίνεση όλων των μελών της Συμμαχίας, η οποία, όπως σημειώνεται, «δεν υφίσταται επί του παρόντος».

Το ΝΑΤΟ δεν θα διατηρεί μόνιμες δυνάμεις υπό τη διοίκησή του σε ουκρανικό έδαφος σε καιρό ειρήνης.

Η Ουκρανία θα αποζημιωθεί οικονομικά, κυρίως μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι η Μόσχα να καταβάλει αποζημιώσεις για τις πολεμικές ζημιές.

Το Κίεβο θα δεσμευτεί να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα.

Οι διαπραγματεύσεις για τις εδαφικές ανταλλαγές θα ξεκινήσουν από τη λεγόμενη «γραμμή επαφής».

Η Ουκρανία θα προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης.