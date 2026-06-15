Τάσος Ιορδανίδης: «Νιώθουν εδραιωμένοι και πως μπορούν να πουν ό,τι θέλουν και να πληγώσουν κόσμο»

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν το απόγευμα της Δευτέρας (15.06) η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης.

Η συζήτηση γρήγορα στράφηκε γύρω από τα social media και την τοξικότητα στον χώρο της τηλεόρασης.

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«Όταν γράφουν κάτι, με στεναχωρεί σε προσωπικό επίπεδο, όχι για μένα, αλλά για τους δικούς μου ανθρώπους», ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός.

«Αυτοί που στεναχωριούνται είναι άνθρωποι στον περίγυρό μας. Εκεί στεναχωριέμαι εγώ», συμπλήρωσε. Παράλληλα, αναφορικά με την τοξικότητα στον καλλιτεχνικό χώρο σημείωσε ότι: «Όσον αφορά την τοξικότητα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι επαγγελματίες, που έχουν μεγάλη πορεία, οι οποίοι επειδή αισθάνονται εγκαθιδρυμένοι, εδραιωμένοι, πραγματικά έχουν πετύχει στη ζωή τους…

Κι επειδή είναι πολύ ανταγωνιστικό το πλαίσιο, πολλές φορές αισθάνονται ότι έχουν μια εξουσία μεγάλη και η εξουσία διαφθείρει. Νιώθεις ότι μπορείς να λες ότι θες, όπως το θες… Ότι και να πληγώσεις κάποιον, ότι δεν έγινε και τίποτα. Ο μικρόκοσμος γίνεται ακόμα μεγαλύτερος».

«Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι εννοείς…», ανέφερε με νόημα ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.