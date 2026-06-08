Δομινικανή Δημοκρατία: Βίντεο σοκ από την συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δύο νεκροί
Έχασαν την ζωή τους οι δύο πιλότοι
Τη ζωή τους έχασαν ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ιδιωτικού αεροσκάφους μετά την συντριβή του στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Λα Ρομάνα, στην Δομινικανή Δημοκρατία.
Το βίντεο δείχνει το αεροπλάνο να τροχοδρομεί, και να τυλίγεται στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες. Και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. «Δεν είχε δηλωθεί κανένας επιβάτης» στο αεροσκάφος, διευκρίνισε το ινστιτούτο (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας.
Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το πλήρωμα «κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν περίπου 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τη Λα Ρομάνα», προτού το αεροσκάφος συντριβεί φτάνοντας στον διάδρομο.
Η υπηρεσία ανέφερε ότι διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος. Επιβεβαίωσε την πληροφορία πως το business jet ήταν Gulfstream G200, τύπου που ανάλογα με τη διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει 8 ως 18 ανθρώπους.
Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες της και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχτηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025
πηγή στην Google
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