Δομινικανή Δημοκρατία: Βίντεο σοκ από την συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δύο νεκροί

Τη ζωή τους έχασαν ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ιδιωτικού αεροσκάφους μετά την συντριβή του στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Λα Ρομάνα, στην Δομινικανή Δημοκρατία.

Το βίντεο δείχνει το αεροπλάνο να τροχοδρομεί, και να τυλίγεται στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες. Και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. «Δεν είχε δηλωθεί κανένας επιβάτης» στο αεροσκάφος, διευκρίνισε το ινστιτούτο (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας.

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Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το πλήρωμα «κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν περίπου 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τη Λα Ρομάνα», προτού το αεροσκάφος συντριβεί φτάνοντας στον διάδρομο. Ongoing – a private Gulfstream crashed attempting an emergency landing at La Romana International Airport, in the Dominican Republic. Two crew are confirmed dead.



"Two crew members died this Sunday when a private executive aircraft crashed while attempting an emergency landing…— Francisco Cunha (@OnDisasters) June 7, 2026

Η υπηρεσία ανέφερε ότι διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος. Επιβεβαίωσε την πληροφορία πως το business jet ήταν Gulfstream G200, τύπου που ανάλογα με τη διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει 8 ως 18 ανθρώπους.

Jet ejecutivo se estrelló en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana; dos tripulantes murieron.



Un jet ejecutivo Gulfstream G200 matrícula N318JF se estrelló la tarde de este domingo en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de República… https://t.co/opWLaB1MRi pic.twitter.com/EsmsFuTwNa— Virales del Mundo (@Viral3sDelMundo) June 7, 2026

Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες της και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχτηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025