Τραμπ για Ιράν: Υπογράψαμε τη συμφωνία, ανοίγει το Ορμούζ την Παρασκευή

Στη συμφωνία με το Ιράν αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταξύ άλλων δήλωσε ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα». «Συμφώνησαν σε αυτό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει «ισχυρή αστυνόμευση» που θα επιβάλει τη συμφωνία. «Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια καλή σχέση… και αν δεν το κάνουμε, θα επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

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Από εκεί και πέρα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κυρώσεις θα αρθούν στο Ιράν μόνο εάν «κάνει αυτό που πρέπει να κάνει».

«Είναι πραγματικά θέμα συμπεριφοράς. Αν κάνουν αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν, αυτό θα αρχίζει να έχει αποτελέσματα», είπε. «Το Στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό την Παρασκευή» είπε ο Τραμπ.

Τραμπ και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν ένα «μνημόνιο κατανόησης» για τη διευθέτηση του πολέμου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες, ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σημειώνοντας ότι η τελετή της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή και η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα αυξηθεί σταδιακά.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, το μνημόνιο υπογράφηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τελετή της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή. «Θα δείτε σημαντική αύξηση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, στην πραγματικότητα έχει ήδη ξεκινήσει, και θα διογκωθεί με τον καιρό», είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Πιθανότατα δεν θα επιστρέψουμε σε φυσιολογικές συνθήκες μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων αλλά θα δούμε σημαντική αύξηση στην κίνηση στα Στενά», επέμεινε.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες. Εντός της εβδομάδας οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν και συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

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Η αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και η άρση των κυρώσεων θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η Τεχεράνη θα εφαρμόσει τη συμφωνία και το σχέδιο της Ουάσινγκτον είναι να παραμείνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις της στην περιοχή κατά την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.