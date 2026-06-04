Marjane Satrapi: Ποια ήταν η διεθνώς αναγνωρισμένη Γαλλοϊρανή δημιουργός που πέθανε στα 56 της χρόνια

Η παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα θρηνεί την απώλεια μιας από τις πιο θαρραλέες και επιδραστικές φωνές της σύγχρονης τέχνης. Η Μαρζάν Σατραπί, η Γαλλοϊρανή σκιτσογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτις που συγκλόνισε τον κόσμο με το αυτοβιογραφικό της έργο «Περσέπολις», έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 56 ετών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειάς της, η σπουδαία δημιουργός «πέθανε από θλίψη», καθώς δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον χαμό του αγαπημένου της συζύγου, ο οποίος είχε πεθάνει έναν χρόνο νωρίτερα.

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Ποια ήταν η διεθνώς αναγνωρισμένη Γαλλοϊρανή δημιουργός

Γεννημένη το 1969 στο Ιράν, η Μαρζάν Σατραπί μεγάλωσε σε μια προοδευτική οικογένεια στην Τεχεράνη. Η παιδική και εφηβική της ηλικία σημαδεύτηκαν από κοσμοϊστορικά γεγονότα: την πτώση του Σάχη, την άνοδο του ισλαμικού θεοκρατικού καθεστώτος το 1979 και τον αιματηρό πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ιράκ. EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Το ανήσυχο πνεύμα της και η άρνησή της να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις γυναίκες ανάγκασαν τους γονείς της να τη στείλουν στην Αυστρία για να σπουδάσει με ασφάλεια. Μετά από πολλές περιπλανήσεις και μια σύντομη επιστροφή στην πατρίδα της, εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Γαλλία, η οποία έγινε η δεύτερη πατρίδα της.

Η καθιέρωσή της ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την κυκλοφορία του «Περσέπολις». Το graphic novel αυτό, γραμμένο με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ασπρόμαυρα σκίτσα και καυστικό χιούμορ, έγινε αμέσως παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο.

Μέσα από τα δικά της βιωματικά βήματα, η Μαρζάν Σατραπί κατάφερε να εξηγήσει στη Δύση την πολυπλοκότητα της ιρανικής ιστορίας, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα.

Το 2007, η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου σε ταινία κινουμένων σχεδίων απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες και έφτασε μέχρι τα Όσκαρ, κάνοντας το όνομά της συνώνυμο της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας.

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Το τρέιλερ της ταινίας «Περσέπολις»:

Η Σατραπί δεν περιορίστηκε στα κόμικς. Σκηνοθέτησε ταινίες μυθοπλασίας και βιογραφίες, όπως το «Radioactive» για τη ζωή της Μαρίας Κιουρί, αποδεικνύοντας τη δημιουργική της πολυφωνία.

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Παράλληλα, παρέμεινε μέχρι το τέλος μια ασυμβίβαστη ακτιβίστρια. Όταν ξέσπασαν οι μεγάλες διαδηλώσεις των γυναικών στο Ιράν, εκείνη βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, συντονίζοντας διεθνείς καλλιτέχνες για τη δημιουργία του βιβλίου «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

EPA / YOAN VALAT

Η προσωπική ζωή της Μαρζάν Σατραπί χαρακτηρίστηκε από έντονες ανατροπές και βαθιά συναισθήματα, τα οποία αποτέλεσαν την κύρια πηγή έμπνευσης για το έργο της.

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Σε ηλικία μόλις 21 ετών, μετά την επιστροφή της από την Αυστρία στην Τεχεράνη, παντρεύτηκε έναν Ιρανό βετεράνο πολέμου, τον Ρεζά. Ο γάμος αυτός, που έγινε σε μια προσπάθεια να συμβιβαστεί με τα αυστηρά κοινωνικά πρότυπα της πατρίδας της, αποδείχθηκε σύντομος.

Το ζευγάρι χώρισε μετά από τρία χρόνια, ένα γεγονός που ώθησε τη Σατραπί να εγκαταλείψει οριστικά το Ιράν και να αναζητήσει την ελευθερία της στην Ευρώπη, κουβαλώντας μαζί της τις εμπειρίες που αργότερα θα συγκλόνιζαν το παγκόσμιο κοινό.

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EPA / VICKIE FLORES



Η εγκατάστασή της στο Παρίσι έφερε στη ζωή της τον άνθρωπο που η ίδια θα χαρακτήριζε ως τον απόλυτο έρωτά της, τον Σουηδό παραγωγό και σεναριογράφο Ματίας Ρίπα. Οι δυο τους παντρεύτηκαν και δημιούργησαν μια κοινή πορεία γεμάτη αμοιβαία υποστήριξη για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η προσωπική αυτή ευτυχία τερματίστηκε βίαια τον Απρίλιο του 2025, όταν ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών. Η απώλεια αυτή βύθισε τη δημιουργό σε μια ανυπέρβλητη θλίψη, από την οποία δεν κατάφερε να συνέλθει ποτέ.

Η καρδιά της δεν άντεξε τη μοναξιά και την απουσία του, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή έναν χρόνο αργότερα, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τον βαθύ και απόλυτο δεσμό που τους ένωνε.