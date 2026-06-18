Τσουκαλάς για Posokanei: “Η νέα πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν”

Η κυβέρνηση κατηγορεί όλα τα κόμματα για έλλειψη προγράμματος, αλλά «έχει ξεχάσει να μας πει το δικό της», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm. «Τι θα κάνει στην οικονομία, τι θα κάνει στην φορολογία, τι θα κάνει στην κοινωνία;», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ανέφερε ότι «η Νέα Δημοκρατία επιμένει να μας μιλάει για τους στόχους της αλλά όχι για το πρόγραμμά της» και πως «είναι μία κυβέρνηση της λογικής “βλέποντας και κάνοντας” και “μη σου τύχει ή του “πάμε και όπου βγει”».

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Σημείωσε ότι η συζήτηση για τον βιομηχανικό επιταχυντή στην Ευρώπη, όπου θέλει η ΕΕ να πάει από το 15% στο 20% του ΑΕΠ της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές χώρες, «είναι ενδεικτική της αποτυχίας της κυβέρνησης να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει στο πρόγραμμά της το 2023», συμπληρώνοντας πως η ΝΔ «έλεγε στο πρόγραμμά της ότι θα φτάναμε το 12% στη βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ σήμερα, μέσα του 2026, είναι ακόμα στο 9,4% όσο περίπου ήταν το 2023».

Σχετικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη λειτουργία της πλατφόρμας «PosoKanei», ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι δεν πρόκειται για κάτι νέο, τονίζοντας πως «η πρώτη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ήταν το e-katanalotis το 2010 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με περισσότερες αλυσίδες super market». «Τέτοιες μεθόδους είχαμε και το 2020 με την ίδια κυβέρνηση», πρόσθεσε. Σχολίασε πως δεν θα αξιολογήσει ούτε θα παραγνωρίσει «ότι το posokanei μπορεί να προσφέρει χρηστικά, αλλά πιστεύω ότι δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η καταπολέμηση των αιτιών της ακρίβειας». Υποστήριξε, δηλαδή, ότι «καταγράφει μια τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας».

«Μπορεί να συμβάλλει στο να επιλέξει κάποιος πού θα πάει να αγοράσει το προϊόν και να αντιληφθεί πού είναι ακριβότερο, πού είναι φθηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές αλλά επικεντρώνεται, στην ουσία, στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής και δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους», επεσήμανε. Με στόχο το μέτρο να γίνει «ουσιωδώς αποδοτικό», εκτίμησε ότι «θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τη φιλοσοφία τού European Food Prices Monitoring Tool, που παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού για να μπορεί να βλέπει κάποιος ή το κράτος -για να μπορεί να παρέμβει πιο εύκολα και να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα ή να μπει στη διαδικασία αυτή- σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Μιλώντας για την οικονομία, δεδομένου και ότι η ραδιοφωνική συζήτηση γινόταν μαζί με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμισε: «Εγώ κρατώ αυτό που είπε η κ. Σδούκου, ότι ο δομικός σωρευτικός πληθωρισμός είναι της τάξης του 20%. Η ίδια συνομολογεί, δηλαδή, αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Όταν, δηλαδή, οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι στο 13,5% τότε με τον υφιστάμενο πληθωρισμό δεν έχουμε πραγματική αύξηση των συντάξεων». «Αν πάμε και στον πληθωρισμό των τροφίμων, εκεί θα δούμε μεγαλύτερη επιβάρυνση. Την ίδια στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει αποκλιμάκωση, ή έστω συντήρηση, στην Ελλάδα υπάρχει αύξηση. Για παράδειγμα, το 2025 τα εσπεριδοειδή είναι στο 18% στην Ελλάδα και το 7% στην Ευρώπη, το γάλα 4,4 στη χώρα μας και -1,7 στην Ευρώπη», πρόσθεσε και συνέχισε: «Με μισθό, λοιπόν, στα 1.100 ευρώ και με τις αυξήσεις που προανέφερα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το καλάθι έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό».

Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε «παράδοξο» η κυβέρνηση «να μιλάει για μη κοστολόγηση, όταν τον ΠΑΣΟΚ κάνει μόνο στοχευμένες και κοστολογημένες προτάσεις και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιο είναι το κόστος που πληρώνει η κοινωνία από απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς με έναν μειοδότη, από την κατασπατάληση και από τα σκάνδαλα». Σχολίασε πως «δεν μπορεί η κυβέρνηση, η οποία έχει φεσώσει με ένα μεγάλο ποσό την ελληνικό λαό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με διάφορα άλλα, συνεχώς να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη στην κοστολόγηση». «Η κυβέρνηση, και τα στελέχη της, προφανώς δεν θέλει να τοποθετηθεί ή να ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα κυρίως μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο κράτος ακριβώς για να αυξήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη», ανέφερε σημειώνοντας: «Εμείς γι’ αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας με πόρους, οι οποίοι θα μπορέσουν να πάνε από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις μέχρι τον κάθε πολίτη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγική πίστα η χώρα, ότι πρέπει να γίνει πραγματική επένδυση στην καινοτομία, ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βάλει πλάτη στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν τον πλούτο, η Αναπτυξιακή Τράπεζα να παίξει τον ρόλο της και να αιμοδοτήσει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να έχουμε εργαλεία ψηφιακά ή χρηματοδοτικά για να μεγαλώσει η πίτα. «Πίτα δεν μεγαλώνει με την πολιτική των ανισοτήτων και με πολιτικές που ξεχνούν τον πρωτογενή τομέα», υπογγράμμισε.