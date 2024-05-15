Ρόμπερτ Φίτσο: Η αιτία που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας ο Γιουράι Τσιντούλα – Τα πρώτα λόγια του

Τα πρώτα λόγια του δράστη της δολοφονικής επίθεσης στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ήρθαν στο φως.

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ο συγγραφέας Juraj Cintula να λέει πως πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο γιατί «διαφωνούσε με την πολιτική της κυβέρνησης του».

Δείτε το βίντεο:

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times



The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

