Ρόμπερτ Φίτσο: Η αιτία που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας ο Γιουράι Τσιντούλα – Τα πρώτα λόγια του

Τι ανέφερε ο δράστης της επίθεσης

Ρόμπερτ Φίτσο: Η αιτία που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας ο Γιουράι Τσιντούλα – Τα πρώτα λόγια του
Τα πρώτα λόγια του δράστη της δολοφονικής επίθεσης στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ήρθαν στο φως.

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ο συγγραφέας Juraj Cintula να λέει πως πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο γιατί «διαφωνούσε με την πολιτική της κυβέρνησης του».

Δείτε το βίντεο:

