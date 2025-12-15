Ρομπ Ράινερ: “Τους σκότωσε ο γιος τους” – Το “σκοτεινό” παρελθόν του βασικού υπόπτου για τη διπλή δολοφονία

Σε κατάσταση σοκ είναι το Χόλιγουντ από την είδηση ότι ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης NBC και CNN.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι, 78 και 68 ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία του σκηνοθέτη της ταινίας, σε μια πολυτελή γειτονιά του Brentwood, όμως δεν επιβεβαίωσε δημοσίως την ταυτότητά τους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, Κυριακή, το βράδυ (τοπική ώρα).

La policía rodea mansiones en Brentwood, California, allí Rob Reiner y su esposa fueron asesinad0s en su casa.

Entre sus obras más conocidas están "Misery", "Cuestión de Honor", "Cuenta conmigo" y "Cuando Harry conoció a Sally" entre otras grandes películas. pic.twitter.com/aAlcM3W7Ai— Poirot (@Argenpoirot) December 15, 2025

Αν και η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με την υπόθεση, το περιοδικό People αναφέρει ότι ο γιος του ζεύγους, Νικ, είναι ο δολοφόνος.

«Σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν με μέλη της οικογένειας, ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ δολοφονήθηκαν από τον 32χρονο γιο τους, Νικ», σημειώνει το δημοσίευμα.

Παράλληλα, το People γράφει ότι ο Νικ Ράινερ είναι ζωντανός και ανακρίνεται. «Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη», προσθέτει.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNN, οι Αρχές εντόπισαν τραύματα από μαχαίρι στα άψυχα σώματα του ζεύγους Ράινερ. FULL REINER PRESSER SUMMARY: LAPD Deputy Chief Alan Hamilton's preliminary update on the deaths of Rob Reiner and his wife Michele:



– Officially classified as a 'death investigation' (not yet confirmed as homicide publicly).

– Officially classified as a 'death investigation' (not yet confirmed as homicide publicly).

Η οικογένεια Ράινερ εξέδωσε μια δήλωση μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Michele και του Rob Reiner. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή». UPDATE: The Reiner family has issued a statement following the deaths of Rob Reiner and his wife, Michele Singer, in their Los Angeles home:



"It is with profound sorrow that we announce the tragic passing of Michele and Rob Reiner. We are heartbroken by this sudden loss, and we…

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε περίπου στις 3:30 το μεσημέρι της Κυριακής όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες κλήθηκε στο σπίτι για να παράσχει ιατρική βοήθεια.

Εκεί, οι διασώστες βρήκαν έναν άνδρα, 78 ετών, και μια γυναίκα, 68 ετών, νεκρούς, που αποδείχθηκε πως ήταν ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 35 χρόνια και είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τους γιους Τζέικ και Νικ, την κόρη τους Ρόμι, καθώς και την Τρέισι Ράινερ, κόρη του Ρομπ Ράινερ από τον προηγούμενο γάμο του με την εκλιπούσα Πένι Μάρσαλ.

Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος του ζευγαριού

Ο 32χρονος γιος του ζευγαριού, Νικ, είχε ιστορικό εθισμού και ήταν πρώην άστεγος, ενώ παλαιότερα παραδέχθηκε ότι δεν είχε καλές σχέσεις με τον πατέρα του.

«Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας. Περνούσα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό», είχε πει το 2016 στο People.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει είχε πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης 17 φορές, ισχυρίστηκε επίσης ότι έζησε στους δρόμους αφού αρνήθηκε να επιστρέψει σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης.

Το 2016, σε ηλικία 22 ετών, είπε ότι η τελευταία του περίοδος αποτοξίνωσης είχε γίνει τρία χρόνια νωρίτερα.

Επίσης, σε μια συνέντευξη, κατά την προώθηση του Being Charlie το 2016, ο Νικ εξομολογήθηκε ότι σε μικρότερη ηλικία «δεν είχε καλή σχέση» με τον πατέρα του.

Ποιος ήταν ο Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός και είχε γεννηθεί στις 6 Μαρτίου 1947 στη Νέα Υόρκη.

Άρχισε την καριέρα του ως ηθοποιός, ενώ έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά All in the Family.

Από τη δεκαετία του 1980 στράφηκε στη σκηνοθεσία, υπογράφοντας μερικές από τις πιο επιτυχημένες ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

Στο έργο του περιλαμβάνονται ταινίες όπως «Stand by Me», «The Princess Bride», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Misery» και «Ζήτημα τιμής».