Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του – Τους δολοφόνησε ο γιος τους

Ένα στυγερό έγκλημα συγκλονίζει το Χόλιγουντ, καθώς ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, δολοφονήθηκαν και μάλιστα από τα χέρια του γιου τους.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε την Κυριακή 14/12, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες κλήθηκε στο σπίτι για να παράσχει ιατρική βοήθεια. Εκεί οι διασώστες βρήκαν έναν άνδρα, 78 ετών, και μια γυναίκα, 68 ετών, νεκρούς, που αποδείχθηκε πως ήταν ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους με το όργανο του εγκλήματος να έχει εντοπιστεί.

Όπως μεταδίδει το People, ως δράστης της δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια.

Σημειώνεται πως ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού που είχε άλλο ένα αγόρι, τον Τζέικ.

Ο Ράινερ μάλιστα έχει μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν με τον εθισμό στα ναρκωτικά και με την έλλειψη στέγης.

Το LAPD έχει περιοριστεί να αναφέρει ότι η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Ο 78χρονος Ράινερ και η 68χρονη Μισέλ είχαν παντρευτεί το 1989, ενώ ο σκηνοθέτης προηγουμένως είχε παντρευτεί με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ από το 1971 έως το 1981.

Ο Ρομπ Ράινερ είχε σκηνοθετήσει μια σειρά κλασικών ταινιών ’80 και του ’90, This Is Spinal Tap, Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) και A Few Good Men (1992).

Ο ίδιος έγινε αρχικά διάσημος για τον ρόλο του ως Μάικ στην τηλεοπτική κωμική σειρά του Νόρμαν Ληρ, «All in the Family» .