Reuters: Ο Τραμπ χάνει τον έλεγχο του πολέμου στο Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια σύμφωνα με το Reuters.

Οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας αυξάνονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται απομονωμένες από τους συμμάχους και περισσότερα στρατεύματα ετοιμάζονται να αναπτυχθούν παρά την υπόσχεσή του ότι ο πόλεμος θα είναι μόνο μια «σύντομη εκδρομή».

Ο Τραμπ, που τηρούσε αμυντική στάση, αποκάλεσε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ «δειλές» επειδή αρνήθηκαν να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ και επέμεινε ότι η εκστρατεία εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. Ωστόσο, η δήλωσή του την Παρασκευή ότι η μάχη «κερδήθηκε στρατιωτικά» συγκρούστηκε με την πραγματικότητα ενός ανυπότακτου Ιράν που πνίγει τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου ενώ εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις σε όλη την περιοχή.

Ο Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του υποσχόμενος να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από «ηλίθιες» στρατιωτικές επεμβάσεις, φαίνεται τώρα να μην ελέγχει ούτε το αποτέλεσμα ούτε το μήνυμα μιας σύγκρουσης στην οποία βοήθησε να ξεκινήσει. Η έλλειψη σαφούς στρατηγικής εξόδου εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την προεδρική του κληρονομιά όσο και για τις πολιτικές προοπτικές του κόμματός του , καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αγωνίζονται να υπερασπιστούν τις οριακές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο Τραμπ έχει φτιάξει για τον εαυτό του ένα κουτί που ονομάζεται πόλεμος στο Ιράν και δεν μπορεί να βρει πώς να βγει από αυτό», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή για τις κυβερνήσεις των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή απογοήτευσής του».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμφισβήτησε αυτόν τον χαρακτηρισμό, καθώς πολλοί από τους κορυφαίους ηγέτες του Ιράν έχουν σκοτωθεί σε στοχευμένες δολοφονίες, το μεγαλύτερο μέρος του ναυτικού του έχει βυθιστεί και το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. «Πρόκειται για μια αδιαμφισβήτητη στρατιωτική επιτυχία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τα όρια της εξουσίας του Τραμπ — διπλωματικά, στρατιωτικά και πολιτικά — έγιναν έντονα αντιληπτά την περασμένη εβδομάδα.

Ξαφνιάστηκε από την αντίσταση των συναδέλφων μελών του ΝΑΤΟ και άλλων ξένων εταίρων στην ανάπτυξη των ναυτικών τους δυνάμεων για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με έναν άλλο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος, όπως και άλλοι αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησε το Reuters για αυτό το άρθρο, έλαβε την ανωνυμία του για να συζητήσει εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Καθώς ο πρόεδρος δεν θέλει να φαίνεται απομονωμένος, ορισμένοι βοηθοί του Λευκού Οίκου έχουν συμβουλεύσει τον Τραμπ να βρει γρήγορα μια «απόκλιση» και να θέσει όρια στο εύρος της στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ένα άτομο κοντά στις συζητήσεις. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές εάν αυτό το επιχείρημα ήταν αρκετό για να επηρεάσει τον Τραμπ.

Κατά την άποψη ορισμένων αναλυτών, η απροθυμία των συμμάχων αντανακλά όχι μόνο την απροθυμία τους να εμπλακούν σε έναν πόλεμο για τον οποίο δεν ζητήθηκε η γνώμη τους, αλλά και μια αντίδραση στην υποτίμηση των παραδοσιακών συμμαχιών των ΗΠΑ από την επιστροφή του στην εξουσία πριν από 14 μήνες.

Έχουν επίσης αρχίσει να εμφανίζονται διαφορές με το Ισραήλ, με τον Τραμπ να επιμένει ότι δεν γνώριζε τίποτα εκ των προτέρων για την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν , ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση είχε πράγματι συντονιστεί με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ βρίσκεται τώρα σε ένα σταυροδρόμι στην Επιχείρηση Epic Fury, χωρίς σαφή ένδειξη για το ποια πορεία θα μπορούσε να ακολουθήσει, λένε οι αναλυτές.

Θα μπορούσε να κάνει τα πάντα και να εντείνει την αμερικανική επίθεση, πιθανώς ακόμη και να καταλάβει τον πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν στο νησί Kharg ή να αναπτύξει στρατεύματα κατά μήκος των ακτών του Ιράν για να αναζητήσουν εκτοξευτές πυραύλων. Αλλά αυτό θα διακινδύνευε μια μακροπρόθεσμη στρατιωτική δέσμευση στην οποία το αμερικανικό κοινό θα αντιτίθετο ως επί το πλείστον.

Ή, με τις δύο πλευρές να απορρίπτουν προς το παρόν τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ θα μπορούσε να κηρύξει τη νίκη και να προσπαθήσει να αποχωρήσει, κάτι που θα μπορούσε να αποξενώσει τους συμμάχους του Κόλπου, οι οποίοι θα έμεναν με ένα τραυματισμένο, εχθρικό Ιράν – ένα Ιράν που θα μπορούσε ακόμα να επιδιώξει την κατασκευή ακατέργαστων πυρηνικών όπλων και να ασκήσει έλεγχο στη ναυτιλία στον Κόλπο. Το Ιράν έχει αρνηθεί ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Το Reuters ανέφερε την Παρασκευή ότι ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων στο ίδιο το Ιράν.

Ο πόλεμος έδειξε επίσης ότι η κάποτε σιδερένια επιρροή του Τραμπ στο κίνημα MAGA αποδυναμώνεται, με εξέχοντες influencers να εκφράζονται κατά της σύγκρουσης. Ενώ η βάση του έχει ταχθεί ως επί το πλείστον στο πλευρό του μέχρι στιγμής, οι αναλυτές λένε ότι ο έλεγχος του Τραμπ θα μπορούσε να αποδυναμωθεί τις επόμενες εβδομάδες εάν οι τιμές του φυσικού αερίου συνεχίσουν να αυξάνονται και αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα.

«Καθώς τα οικονομικά γεγονότα εξελίσσονται», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος στρατηγικός αναλυτής Ντέιβ Γουίλσον, «οι άνθρωποι θα αρχίσουν να λένε: “Γιατί πληρώνω ξανά υψηλές τιμές βενζίνης; … Γιατί το Στενό του Ορμούζ καθορίζει τώρα αν μπορώ να πάρω διακοπές τον επόμενο μήνα;”».

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση εντός της κυβέρνησης ότι η σύγκρουση και οι συνέπειές της θα έπρεπε να είχαν χαρτογραφηθεί καλύτερα εκ των προτέρων, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τη νοοτροπία του Λευκού Οίκου, αν και ο πρώτος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αντέτεινε ότι η εκστρατεία ήταν εκτενώς σχεδιασμένη και καλά εξοπλισμένη για οποιαδήποτε πιθανή δράση. Οι αναλυτές λένε ότι η μεγαλύτερη λανθασμένη εκτίμηση του Τραμπ ήταν για το πώς θα αντιδρούσε το Ιράν σε μια σύγκρουση που θεωρεί υπαρξιακή.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με τους εναπομείναντες πυραύλους της και έναν στόλο από οπλισμένα drones για να αντισταθμίσει την στρατιωτική υπεροχή των εχθρών της, πλήττοντας γειτονικά κράτη του Κόλπου και κλείνοντας ως επί το πλείστον το Στενό του Ορμούζ, τον αγωγό για το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Είτε ο Τραμπ και οι βοηθοί του προέβλεψαν τους κινδύνους είτε όχι, δεν μπόρεσαν να τους αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

«Απέτυχαν να σκεφτούν τις πιθανότητες γύρω από τους τρόπους με τους οποίους μια σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να πάρει μια στροφή, όπου μπορεί να μην πάει σύμφωνα με το σχέδιο όπως το είχαν εκπονήσει», δήλωσε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Τζον Μπας, ο οποίος υπηρέτησε στο Αφγανιστάν και την Τουρκία.

Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, υπάρχουν αυξανόμενα σημάδια απογοήτευσης του Τραμπ για την αδυναμία του να ελέγξει την αφήγηση. Τις τελευταίες ημέρες, έχει εισβάλει στα μέσα ενημέρωσης, προβάλλοντας αβάσιμες κατηγορίες για «προδοσία» για ρεπορτάζ που θεωρεί ότι υπονομεύουν την πολεμική προσπάθεια. «Δυσκολεύεται να καθοδηγήσει τον κύκλο των ειδήσεων, όπως έχει συνηθίσει, επειδή ακόμα δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί οδήγησε αυτή τη χώρα σε πόλεμο και τι ακολουθεί», δήλωσε ο Μπρετ Μπρούεν, πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στην κυβέρνηση Ομπάμα, ο οποίος τώρα ηγείται της συμβουλευτικής εταιρείας στρατηγικής Situation Room στην Ουάσινγκτον. «Φαίνεται να έχει χάσει το μερίδιο του στην ανταλλαγή μηνυμάτων».