Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Αναβλήθηκε το ραντεβού με τη Μελόνι στη Νέα Υόρκη

Δεν έχει γίνει γνωστό ποια πλευρά ακύρωσε τη συνάντηση

DEBATER NEWSROOM

Ένα ακόμη ραντεβού του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναβλήθηκε όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναβλήθηκε και το ραντεβού που είχε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ ο περιορισμός στα προγράμματα και των δυο έφερε την αναβολή στη συνάντηση τους. Πάντως, αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι από ποια πλευρά ζητήθηκε η συνάντηση των δυο πλευρών να μη γίνει τελικά.

