Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον Ερντογάν μετά τη ματαίωση του ραντεβού και η επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά

Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ακυρώσει επί της ουσίας τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα “Καθημερινή”, η Αθήνα είναι σε επιφυλακή, καθώς εκφράζεται φόβος ότι η Άγκυρα μετά την περίοδο των “ήρεμων” νερών θα επαναφέρει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή είτε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, είτε την ελληνική θέση για το ενδεχόμενο τουρκικής συμμετοχής στο SAFE.

Η ελληνική κυβέρνηση κρατά σταθερή στάση σε όλα τα βασικά ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν και εξακολουθεί να επιθυμεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Λίγες ώρες μετά τη ματαίωση του ραντεβού με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Έλληνας πρωθυπουργός έσπευσε να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της Ελλάδας.

Μιλώντας σε ομογενειακές οργανώσεις, αλλά και στη συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal Emma Tucker, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ξεκάθαρες “κόκκινες γραμμές” απέναντι στην Τουρκία και εξέπεμψε ηχηρά μηνύματα.

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της WSJ, Emma Tucker, όταν ρωτήθηκε αν προτίθεται να συζητήσει στην επόμενη συνάντηση με τον Ερντογάν τη συμφωνία με τη Chevron.

“Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο”.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχει συναντηθεί επτά φορές με τον Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του και πολλές από αυτές τις συναντήσεις δεν ήταν πάντα εύκολες. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να μένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία.

Ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι “το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι”.

Όσον αφορά στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, αυτά που μένει να φανούν το επόμενο διάστημα είναι το αν η Άγκυρα θα συνεχίσει να ταράζει τα “ήρεμα νερά”, το αν θα προκύψει σύντομα “παράθυρο” για συνάντηση των δύο ηγετών (π.χ. στις αρχές Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας), καθώς και το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες ευρύτερα στη γεωπολιτική σκηνή.

Εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου, ύστερα από έξι χρόνια.