Ράμα στην Κνεσέτ: Είμαι Καθολικός, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μου Ορθόδοξα και το μικρότερο μπορεί να γίνει Ιουδαίος (Βίντεο)

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα μίλησε τη Δευτέρα 26.1 στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ όπου στάθηκε στην ιστορική σχέση των δυο χωρών.

«Είμαι Καθολικός, η γυναίκα μου είναι Μουσουλμάνα, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μας είναι Ορθόδοξα και το μικρότερο μπορεί μια μέρα να επιλέξει να γίνει Ιουδαίος… και αυτό θα ήταν χαρά για εμάς. Η οικογένειά μας δεν είναι μοναδική… Είναι μία συνηθισμένη αλβανική ιστορία. Οι Αλβανοί γιορτάζουν μαζί τις σημαντικές θρησκευτικές ημέρες ο ένας του άλλου» είπε αρχικά ο Ράμα για να προσθέσει:

«Όταν άλλοι παρέδωσαν τους Εβραίους τους στις Αρχές, οι Αλβανοί τούς παρέδωσαν σε ασφαλές μέρος. Αυτή η ιστορία δεν είναι στολίδι, είναι μία πυξίδα που πρέπει να ακολουθήσουμε, αν θέλουμε να παραμείνουμε άξιοι του δώρου της ζωής που μας χάρισε ο ίδιος Θεός, και να δημιουργήσουμε κάτι άξιο αυτού του δώρου σε αυτή τη γη, ώστε τα παιδιά μας και τα παιδιά τους να μην υποφέρουν αύριο εξαιτίας αυτού που δεν έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε σήμερα ή δεν μαθαίνουμε από το χθες. Γι’ αυτό η Αλβανία ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που ψήφισαν νέα προηγμένη νομοθεσία κατά του αντισημιτισμού».

Albanian PM Edi Rama at Israel's Knesset:



If Mossad had not yet informed you, I can inform you that my knees are trembling.



I knew that speaking here would feel like a speech delivery exam in front of one of the top five speakers in the world, Prime Minister Netanyahu.



I’ll… pic.twitter.com/OZul7ztdLX— Clash Report (@clashreport) January 26, 2026

Παράλληλα, ο Ράμα τόνισε: «Κανείς άλλος στην Ευρώπη δεν μπορεί να διεκδικήσει ένα τόσο ιστορικό καθαρό ”μητρώο”, χωρίς ούτε έναν Εβραίο -ούτε έναν- να παραδίδεται στους Ναζί. Και κανείς καλύτερα από την Αλβανία δεν μπορεί να μαρτυρήσει μια απλή αλήθεια, ότι το να είσαι Μουσουλμάνος και το να είσαι αντισημίτης δεν συνδέονται μεταξύ τους από την πίστη στον Θεό, αλλά από την πιο αποτρόπαια προδοσία του Θεού.

Η ερώτησή μου εδώ είναι η εξής: Πώς είναι δυνατόν τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης να μιλούν για 30.000 νεκρούς σε τρεις ημέρες στο Ιράν, αλλά να μην υπάρχει καμία συγκέντρωση σε καμία πλατεία στην Ευρώπη εναντίον των Αγιατολάχ που να ζητά το τέλος αυτού του καθεστώτος;».