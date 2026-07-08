Αλβανία: Πολιτικές αντιδράσεις για τα 4 εκατ. ευρώ στον Κάνιε Γουέστ – Ράμα: «Θα φέρει 100 εκατ. ευρώ»

Έντονες πολιτικές αναταράξεις και κύμα λαϊκής οργής προκαλεί στην Αλβανία η απόφαση της κυβέρνησης να επιδοτήσει με 4 εκατομμύρια ευρώ τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ.

Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στη χώρα, η οποία συγκλονίζεται από καθημερινές διαδηλώσεις.

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Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των πολιτών βρίσκεται ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Ο Αλβανός ηγέτης επιχειρεί να διαχειριστεί τις σφοδρές αντιδράσεις, υπεραμυνόμενος της κρατικής χρηματοδότησης για το live της 11ης Ιουλίου, το οποίο θα διεξαχθεί σε προσωρινές εγκαταστάσεις έξω από τα Τίρανα.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιείται τη στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες γυρίζουν την πλάτη στον Αμερικανό ράπερ, ακυρώνοντας εμφανίσεις του λόγω των επανειλημμένων, προκλητικών δηλώσεών του υπέρ του Αδόλφου Χίτλερ και του ναζισμού.

Η απάντηση Ράμα και οι προσδοκίες για έσοδα 100 εκατ. ευρώ

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση κρίθηκε απαραίτητη «την τελευταία στιγμή», ώστε να μην εκτεθεί η χώρα διεθνώς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, περίπου 25.000 ξένοι τουρίστες από 80 διαφορετικές χώρες έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό τους.

Το οικονομικό αποτύπωμα για την αλβανική οικονομία θα είναι εξαιρετικά θετικό, καθώς οι εισροές από τον τουρισμό και τις κρατήσεις στα καταλύματα αναμένεται να αγγίξουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

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Ωστόσο, τα επιχειρήματα αυτά δεν φάνηκαν ικανά να κατευνάσουν τους πολίτες, με τα προφίλ του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζονται από χιλιάδες επικριτικά σχόλια που κάνουν λόγο για «διεθνή διασυρμό» και «σπατάλη δημόσιου χρήματος». Albania's PM defends €4 million Kanye West concert https://t.co/LR6WGyBbTQ https://t.co/LR6WGyBbTQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 8, 2026

Κορυφώνεται η πολιτική κρίση στα Τίρανα

Η διαμάχη γύρω από τη συναυλία λειτουργεί ως θρυαλλίδα σε ένα ήδη εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό. Εδώ και έναν μήνα, η αλβανική πρωτεύουσα βρίσκεται σε αναβρασμό με καθημερινές κινητοποιήσεις στους δρόμους.

Η σπίθα των αντιδράσεων άναψε αρχικά με αφορμή τα επενδυτικά σχέδια του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για την ανέγερση πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος.

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Γρήγορα όμως, το κύμα των διαμαρτυριών επεκτάθηκε και σε άλλα αναπτυξιακά έργα που σχεδιάζονται σε παράκτιες περιοχές και προστατευόμενες ζώνες της χώρας.

Πλέον, η λαϊκή δυσαρέσκεια έχει προσλάβει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, με τους διαδηλωτές να ζητούν επιτακτικά την παραίτηση του Έντι Ράμα, καταγγέλλοντας την κυβέρνησή του για εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς – κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.