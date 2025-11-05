Ράμα Ντουβάτζι: Η πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης στο πλευρό του Ζοχράν Μαμντάνι

Ο Ζοχράν Μαμντάνι έγινε ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης από το 1892 και ο πρώτος μουσουλμάνος αφρικανικής καταγωγής που αναλαμβάνει το αξίωμα μετά την επικράτηση επί του Κουόμο.

Ο Μαμντάνι αποτελεί το νέο πολιτικό πρόσωπο στη σκηνή των ΗΠΑ που φέρνει τα πάνω κάτω σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Έτσι, έχει αρχίσει και το “ξεψάχνισμα” της προσωπικής του ζωής με τα αμερικάνικα μέσα να κάνουν γνωστό το προφίλ της 28χρονης συντρόφου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ράμα Ντουβάτζι, 28χρονη καλλιτέχνιδα στο Gracie Mansion, χαράζει τον δικό της δρόμο, χωρίς τηλεοπτικές εμφανίσεις, φωτογραφίσεις σε περιοδικά κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητας του συζύγου της.

Στα δραστήρια social media της με έργα τέχνης η μόνη ανάρτηση για τον Ζοχράν είναι από την ημέρα των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών τον Ιούνιο.

«Δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη», έγραψε στη λεζάντα μιας σειράς φωτογραφιών που δείχνουν το ζευγάρι μαζί, μια φωτογραφία της ίδιας να ψηφίζει νωρίς και μια φωτογραφία του Μαμντάνι σε μικρή ηλικία. Παρά την μη ενεργή παρουσία της στα media, παρείχε τις συμβουλές της στο κομμάτι των social media και στο οπτικό υλικό της προεκλογικής εκστρατείας.

Με καταγωγή από την Συρία, γεννημένη στο Τέξας

Η καλλιτέχνιδα έχει συριακές ρίζες, γεννήθηκε στο Τέξας και ζει στο Μπρούκλιν. Μέσα από την εικονογράφηση εξερευνά θέματα γύρω από τη γυναικεία αλληλεγγύη και τις συλλογικές εμπειρίες του αραβικού κόσμου, όπως αναφέρει το επαγγελματικό της προφίλ. Έργα της έχουν παρουσιαστεί στο BBC News, στους New York Times, στη Tate Modern και στην Washington Post.

Αποφοίτησε από το Virginia Commonwealth University και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην εικονογράφηση στη Σχολή Οπτικών Τεχνών της Νέας Υόρκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα από τη δουλειά της και το Instagram έχει καταγγείλει τα «εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ» και την «εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων», θέσεις που ευθυγραμμίζονται με εκείνες του συζύγου της.

Πώς γνωρίστηκαν με τον Μαμντάνι

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω εφαρμογής γνωριμιών το 2021. Η Ντουβάτζι δεν είχε ιδέα ότι ο Μάμντανι μόλις είχε μπει στη Βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης όταν γνώρισε τον τότε 30χρονο Μαμντάνι.

Στο πρώτο τους ραντεβού έφαγαν μαζί στο Qahwah House, ένα καφέ της Υεμένης στο Μπρούκλιν, και ακολούθησε μια βόλτα στο κοντινό πάρκο McCarren. Στο δεύτερο ραντεβού τους, ο Μαμντάνι την ξενάγησε στην εκλογική του περιφέρεια, στην Αστόρια του Κουίνς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρραβωνιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2024. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους στο Instagram, ο Μαμντάνι ξεκίνησε την καμπάνια του για τη δημαρχία. Γιόρτασαν τον αρραβώνα τους στο Ντουμπάι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Μανχάταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν τα μέσα άρχισαν να σχολιάζουν τον γάμο τους, ο Μαμντάνι ανάρτησε τις επίσημες φωτογραφίες γράφοντας:

«Η Ράμα δεν είναι απλώς η γυναίκα μου, είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνιδα που αξίζει να τη γνωρίσει ο κόσμος με τους δικούς της όρους».