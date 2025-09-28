Πυροβολισμοί σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στη περιοχή Grand Blanc.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αναφορές κάνουν λόγο και πολλούς τραυματίες για τουλάχιστον έναν νεκρό. Παράλληλα, μετά το βίαιο περιστατικό η οροφή του κτιρίου απειλήθηκε με κατάρρευση μετά από φωτιά.

Ο δράστης βγήκε από όχημα και άνοιξε πυρ, πυρπολώντας την εκκλησία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας πολλούς ακόμη. Πολλοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Ενας αστυνομικός τόνισε πως εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα θύματα λόγω της φωτιάς.

Με ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας ο δράστης άνοιξε πυρ ενώ ήταν σε εξέλιξη λειτουργία στην εκκλησία. «Ένας 40χρονος ύποπτος από το Μπάρτον, οδήγησε το όχημά του μέσα από τις μπροστινές πόρτες της εκκλησίας», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας, Γουίλιαμ Ρενιέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι Αρχές θεωρούν πως ο άνδρας πυρπόλησε την εκκλησία. ««Υπήρξε μια πυρκαγιά και πιστεύουμε ότι προκλήθηκε σκόπιμα από τον ύποπτο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. Η φωτιά έχει κατασβεστεί.

NOW: Active shooter at a church in Grand Blanc, Michigan. The building is on fire and the roof is beginning to collapse. Multiple victims confirmed via scanner.pic.twitter.com/5oStGOgfI7
September 28, 2025