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Στις φλόγες τυλίχθηκε δίκυκλο στην γέφυρα Βαρυμπόμπης – Δείτε βίντεο

O αναβάτης αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι υπήρχε πρόβλημα με την μηχανή του και αντέδρασε άμεσα

Στις φλόγες τυλίχθηκε δίκυκλο στην γέφυρα Βαρυμπόμπης – Δείτε βίντεο
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Στις φλόγες τυλίχθηκε μοτοσικλέτα το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς στο σημείο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, o αναβάτης αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι υπήρχε πρόβλημα με την μηχανή του και αντέδρασε άμεσα. Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και απομακρύνθηκε από τη μοτοσικλέτα, πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε επικίνδυνη. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, άρχισαν να βγαίνουν σπινθήρες και η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες.

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Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

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