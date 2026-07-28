Στις φλόγες τυλίχθηκε δίκυκλο στην γέφυρα Βαρυμπόμπης – Δείτε βίντεο
O αναβάτης αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι υπήρχε πρόβλημα με την μηχανή του και αντέδρασε άμεσα
Στις φλόγες τυλίχθηκε μοτοσικλέτα το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς στο σημείο.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, o αναβάτης αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι υπήρχε πρόβλημα με την μηχανή του και αντέδρασε άμεσα. Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και απομακρύνθηκε από τη μοτοσικλέτα, πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε επικίνδυνη. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, άρχισαν να βγαίνουν σπινθήρες και η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς.
πηγή στην Google
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