Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε πρόσκληση στη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά του το πρακτορείο Anadolu, ζήτησε από τους διπλωματικούς παράγοντες και τους αρχηγούς των κρατών να αρχίσουν να «χτίζονται» με το «ψευδοκράτος» πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.

#URGENT Turkish President Erdogan urges global community to recognize independence of Turkish Republic of Northern Cyprus, establish diplomatic, political, and economic ties pic.twitter.com/U2B1tVX6uL