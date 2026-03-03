Προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: “Πολύ αργά πια για ειρηνευτικές συνομιλίες” – Βίντεο των ΗΠΑ από επιθέσεις σε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων

Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι «πολύ αργά» για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως «η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η Ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα “Πολύ αργά!”».

O πρόεδρος των ΗΠΑ αναδημοσιεύει άρθρο της Washington Post με τίτλο: «Είμαστε μάρτυρες της γέννησης του δόγματος Τραμπ».

Ο ίδιος νωρίτερα είχε προαναγγείλει νέα φάση κλιμάκωσης, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ προχωρήσουν «σύντομα» σε αντίποινα για την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στον πόλεμο.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NewsNation, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε σαφές μήνυμα ότι η απάντηση είναι θέμα χρόνου.

BREAKING: President Donald Trump says "you'll find soon what the retaliation will be for the attack on the U.S. embassy in Riyadh and for the U.S. service members killed," he tells NewsNation's Kellie Meyer, adding that he doesn’t think boots on the ground will be necessary. pic.twitter.com/WEJ9JurJIt— Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η πολιτική ρεπόρτερ του δικτύου, Κέλι Μέγερ, ο Τραμπ εκτίμησε επίσης ότι «δεν θα χρειαστούν χερσαίες δυνάμεις» στον πόλεμο, επιχειρώντας να καθησυχάσει ως προς το ενδεχόμενο ευρείας χερσαίας εμπλοκής.

Βίντεο των ΗΠΑ από χτυπήματα σε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) δημοσίευσε βίντεο από αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν.

