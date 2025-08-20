Πούτιν – Ζελένσκι: Η δυσκολία μιας συνάντησης και οι κόκκινες γραμμές στις διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό

Πολύ πιθανό να χρειαστούν περισσότερες συναντήσεις για την επίλυση του Ουκρανικού αναφέρουν σε δημοσίευμα τους οι New York Times. Παρά τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, αλλά και τις συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, όλα δείχνουν ότι υπάρχει δρόμος ακόμα για τον τερματισμό του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ τόνισε ότι προτεραιότητα του είναι να οργανώσει άμεσα συνομιλίες μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του να συμμετέχει σε επόμενες συζητήσεις ώστε να συνεισφέρει στην επίλυση των διαφορών.

Ο Ζελένσκι μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας του με τον Τραμπ είχε δηλώσει ότι: «υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει».

Η συνάντηση των δύο προέδρων

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Πούτιν έχει συμφωνήσει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιούσε μια τέτοια συνάντηση μόνο αφού διευθετούνταν όλες οι λεπτομέρειες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό έχει αλλάξει.

Την Τρίτη (19/08) τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης της Ρωσίας υποβάθμισαν οποιαδήποτε πιθανή συνάντηση, ενώ ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε εντατική προετοιμασία. Ένας σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν δήλωσε ότι ο Ρώσος ηγέτης συμφώνησε με τον Τραμπ μόνο ότι το επίπεδο εκπροσώπησης σε οποιεσδήποτε συνομιλίες θα έπρεπε να είναι υψηλότερο από τους προηγούμενους γύρους.

Από την άλλη, ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες σε οποιαδήποτε μορφή, ενώ πρόσθεσε ότι ίσως οι ΗΠΑ χρειάζεται να πιέσουν ώστε να παραστεί ο Πούτιν.

Όμως ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί την Ουκρανία βιώσιμο κράτος και, επομένως, δεν βλέπει τον Ζελένσκι ως άξιο συνομιλητή. Υποτιμητικά αναφέρθηκε στον Ουκρανό ηγέτη και ο Λαβρόφ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αυτόν τον χαρακτήρα» και «αυτόν τον άνδρα».

Στις προηγούμενες συνομιλίες ο Βλαντίμιρ Μεδίνσκι, ο πρώην υπουργός Πολιτισμού και σύμβουλος του Κρεμλίνου, είχε παραστεί ως κύριος διαπραγματευτής, κάτι που η Ουκρανία το ερμήνευσε ως πρόκληση.

Αναλυτές του πολέμου υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν προτιμά να συνεχιστεί η μάχη, επειδή θεωρεί ότι κερδίζει στο πεδίο, γεγονός που θα του δώσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε μελλοντικές συνομιλίες, ακόμη και αν τα κέρδη είναι αμελητέα και συνοδεύονται από μαζική απώλεια ζωής.

Ακόμη και μερικοί Ρώσοι αναλυτές αναμένουν ότι το Κρεμλίνο θα προτείνει τουλάχιστον έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί σε ένα πιθανό πλαίσιο για μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. «Κάθε ένα από αυτά τα στάδια μπορεί να τραβήξει ατελείωτα λόγω διπλωματικών και γραφειοκρατικών διαπραγματεύσεων, ακόμη και υπό αμερικανική πίεση», έγραψε ο Αντρέι Νικουλίν, Ρώσος πολιτικός σχολιαστής, στην εφαρμογή Telegram.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχει η Ευρώπη δήλωσε ο Τραμπ, με αυτό το θέμα να είναι το επίκεντρο των συνομιλιών στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ήθελαν το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία να είναι η εκεχειρία, ο Τραμπ τόνισε ότι ένα συνολικό σχέδιο ειρήνης μπορεί να διαπραγματευτεί χωρίς εκεχειρία.

Η Βρετανία και Η Γαλλία πρότειναν την βασική ιδέα εγγυήσεων ασφαλείας οι οποίες θα παρέχουν στρατιώτες στην Ουκρανία για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της και να δημιουργήσουν έναν «μηχανισμό αποτροπής» που θα κάνει τη Ρωσία να διστάσει να εισβάλει ξανά.

Θα αρνηθεί οποιαδήποτε δύναμη από χώρες του ΝΑΤΟ δήλωσε η Ρωσία τη Δευτέρα.

Ιδανικά, η Ουκρανία θέλει όπλα, ξένους στρατιώτες και ένα σχέδιο για το πώς θα αποκρουστεί μια νέα εισβολή.

Ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News την Τρίτη, δήλωσε ότι δεν θα αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες στην Ουκρανία, αλλά δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα κάνει για να υποστηρίξει τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», είπε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Ο πρόεδρος κατανοεί ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη, και έχει δώσει οδηγίες στην ομάδα εθνικής ασφάλειας να συντονιστεί με τους φίλους μας στην Ευρώπη και επίσης να συνεχίσει να συνεργάζεται και να συζητά αυτά τα θέματα με την Ουκρανία και τη Ρωσία».

Οι κατηγορίες του Πούτιν

Αρχικά ο Πούτιν είχε προσπαθήσει να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία κατηγορώντας τη Δύση ότι χρησιμοποιεί τη χώρα, κάποτε πυλώνα της Σοβιετικής Ένωσης, ως μέσο για να υπονομεύσει τη Ρωσία. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην εξάλειψη των «βαθύτερων αιτίων» του πολέμου στην Ουκρανία -συντομογραφία για την επίτευξη των γεωπολιτικών του στόχων, κατά τους NYT- ως την κόκκινη γραμμή του για τον τερματισμό του.

Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν το να κρατηθεί η Ουκρανία εκτός ΝΑΤΟ και να αποτραπεί η επέκταση της συμμαχίας σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες.

Και την προσάρτηση εδαφών στην ανατολική Ουκρανία με πλειονότητα ρωσόφωνου πληθυσμού και η διασφάλιση ότι ο ουκρανικός στρατός δεν θα μπορεί να απειλήσει τη Ρωσία και ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο δεν θα είναι εχθρική προς τη Μόσχα, ζητάει ο Ρώσος πρόεδρος ώστε να τερματήσει τον πόλεμο.

Σημειώνεται ότι ο ρωσικός στρατός απέτυχε να πετύχει να πετύχει αυτούς τους στόχους, ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να το πετύχει μέσω των διαπραγματεύσεων.

Η δυσκολία της ειρήνης και οι κυρώσεις προς την Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία είχε υποσχεθεί ότι θα τερματήσει τον πόλεμο σε 24 ώρες, ωστόσο πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχεται ότι είναι δυσκολότερο από όσο περίμενε.

Από την άλλη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ετοιμάζονται νέες κυρώσεις και δασμοί κατά της Ρωσίας και των χωρών που εμπορεύονται με αυτή. Επίσης ο Μακρόν σημείωσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία ακόμη και μετά τη συνομιλία με τον Τραμπ για την ειρήνη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το καλοκαίρι ο Τραμπ απειλούσε με τιμωρητικούς δασμούς εναντίον των εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, αλλά μετά την συνάντηση του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ανακάλεσε αυτή την απειλή.