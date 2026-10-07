Οι Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας 2026

Ο Γάλλος επιστήμονας Ανρί Καγκάν (Henri Kagan) και ο Ιάπωνας ομόλογός του Κένσο Σοάι (Kenso Soai) τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2026 «για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση», ανακοίνωσε σήμερα στη Στοκχόλμη η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο Νόμπελ, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 7, 2026

«Οι ανακαλύψεις τους διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για τους χημικούς που επινοούν αντιδράσεις οι οποίες προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).

«Το φετινό βραβείο αφορά τη θεμελιακή χημεία. Πολλά μόρια εμφανίζονται σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Όπως τα χέρια μου. Είναι το είδωλο το ένα του άλλου στον καθρέφτη, μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν είναι πανομοιότυπα. Δεν μπορώ να τοποθετήσω τα χέρια μου το ένα ακριβώς πάνω στο άλλο. Τέτοια μόρια ονομάζονται chiral (χειρόμορφα), από την ελληνική λέξη χέρι», δήλωσε ο Χάινερ Λίνκε, πρόεδρος της Επιτροπής του Νόμπελ Χημείας.

Ένα μέρος του τομέα αυτού είχε ήδη βραβευθεί το 2001. Όχι όμως και ο καθηγητής Καγκάν, ο οποίος θεωρείται, στη Γαλλία και τον κόσμο, «πατέρας» αυτής της τεχνικής – κάτι για το οποίο είχε διαμαρτυρηθεί τότε το γαλλικό υπουργείο Έρευνας.

Ο Ανρί Καγκάν, 95 ετών, είναι σήμερα καθηγητής στο πανεπιστήμιο Paris-Saclay.

Ο Κένσο Σοάι, 76 ετών, είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο φυσικών επιστημών του Τόκιο. «Είναι η πιο απίστευτη ημέρα της ζωής μου», αντέδρασε ο βραβευθείς, με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά το Ίδρυμα Νόμπελ.