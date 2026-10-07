Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας 2026

Για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση

Οι Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας 2026
TT NEWS AGENCY
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:44

Ο Γάλλος επιστήμονας Ανρί Καγκάν (Henri Kagan) και ο Ιάπωνας ομόλογός του Κένσο Σοάι (Kenso Soai) τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2026 «για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση», ανακοίνωσε σήμερα στη Στοκχόλμη η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο Νόμπελ, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).

«Οι ανακαλύψεις τους διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για τους χημικούς που επινοούν αντιδράσεις οι οποίες προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).

«Το φετινό βραβείο αφορά τη θεμελιακή χημεία. Πολλά μόρια εμφανίζονται σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Όπως τα χέρια μου. Είναι το είδωλο το ένα του άλλου στον καθρέφτη, μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν είναι πανομοιότυπα. Δεν μπορώ να τοποθετήσω τα χέρια μου το ένα ακριβώς πάνω στο άλλο. Τέτοια μόρια ονομάζονται chiral (χειρόμορφα), από την ελληνική λέξη χέρι», δήλωσε ο Χάινερ Λίνκε, πρόεδρος της Επιτροπής του Νόμπελ Χημείας.

Ένα μέρος του τομέα αυτού είχε ήδη βραβευθεί το 2001. Όχι όμως και ο καθηγητής Καγκάν, ο οποίος θεωρείται, στη Γαλλία και τον κόσμο, «πατέρας» αυτής της τεχνικής – κάτι για το οποίο είχε διαμαρτυρηθεί τότε το γαλλικό υπουργείο Έρευνας.

Ο Ανρί Καγκάν, 95 ετών, είναι σήμερα καθηγητής στο πανεπιστήμιο Paris-Saclay.

Ο Κένσο Σοάι, 76 ετών, είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο φυσικών επιστημών του Τόκιο. «Είναι η πιο απίστευτη ημέρα της ζωής μου», αντέδρασε ο βραβευθείς, με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά το Ίδρυμα Νόμπελ.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ