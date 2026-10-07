Πολωνία: Επίθεση με ματσέτα σε σχολείο – Δέκα τραυματίες, συνελήφθη 19χρονος μαθητής

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με ματσέτα σε επαγγελματικό σχολείο της Οστρολέκα, στη βορειοανατολική Πολωνία, με την αστυνομία να συλλαμβάνει έναν 19χρονο μαθητή ως ύποπτο δράστη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στους τραυματίες περιλαμβάνεται και ο ίδιος ο ύποπτος, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε. Εννέα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Πάβελ Νιεβιαντόμσκι.

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Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ενώ τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πέντε μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί στους τραυματίες

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, τραυματίστηκαν πέντε μαθητές, δύο εκπαιδευτικοί και δύο ακόμη άτομα, καθώς και ο 19χρονος ύποπτος.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο νεαρός είναι μαθητής του σχολείου και ότι χρησιμοποίησε ματσέτα για να επιτεθεί σε άτομα που βρίσκονταν εκεί.

Πυροτεχνουργοί έλεγξαν το σακίδιό του, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο.

Οι μαθητές οχυρώθηκαν στις αίθουσες

Τις στιγμές της επίθεσης περιέγραψε στο κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι TVP Info εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Όπως ανέφερε, οι μαθητές οχυρώθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας για να προστατευτούν, προτού απομακρυνθούν με ασφάλεια από το κτίριο.

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Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι όλα τα σχολεία στην Οστρολέκα έκλεισαν και ότι τα παιδιά είναι ασφαλή.

Η σύλληψη του 19χρονου

Περίπου 20 λεπτά μετά την επίθεση, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη του υπόπτου.

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Σε φωτογραφία που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X διακρίνεται ένας άνδρας πεσμένος μπρούμυτα σε δασώδη περιοχή, ο οποίος φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.