Πούτιν πριν τη συνάντηση με Τραμπ: “Οι Αμερικανοί καταβάλλουν ειλικρινείς προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος”

Συνάντηση με μέλη της ανώτατης ηγεσίας της Ρωσίας καθώς και με εκπροσώπους της κυβέρνησης και της προεδρικής διοίκησης πραγματοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την επικείμενη συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν αναγνώρισε πως η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Σας ζήτησα να συγκεντρωθείτε σήμερα για να μας ενημερώσετε για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε για τη συνάντηση με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις εχθροπραξίες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση, προκειμένου να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά» είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου, στην πρώτη συνάντηση ηγετών των δύο υπερδυνάμεων μετά το καλοκαίρι του 2021 (τότε είχαν βρεθεί Πούτιν και Μπάιντεν στην Ελβετία).

Αύριο το βράδυ η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το “τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό” των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά την συνάντησή τους αύριο, Παρασκευή, στην Αλάσκα, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση των δύο ηγετών θα αρχίσει γύρω στις 22:30 ώρα Ελλάδος, ότι θα γίνει κατ’ ιδίαν παρουσία μόνο διερμηνέων και ότι θα παραχωρηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

“Η ημερήσια διάταξη θα επικεντρωθεί κυρίως στη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης“, σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο οποίος παρέθεσε επίσης τα θέματα της “ειρήνης” και της “ασφάλειας“, τα “σημαντικά διεθνή ζητήματα” και “τη διμερή συνεργασία”.

Η συνάντηση κορυφής, η οποία θα διεξαχθεί στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην αμερικανική πολιτεία της Αλάσκας, θα αρχίσει γύρω στις 11:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος), πρόσθεσε.

Η συνάντηση θα αρχίσει με κατ’ ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ παρουσία μόνον διερμηνέων, στη συνέχεια οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ανάμεσα στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των δύο χωρών σε γεύμα, παρουσία ομάδας ειδικών.

“Στη συνέχεια θα διοργανωθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για να γίνει απολογισμός“, διευκρίνισε.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, τον ειδικό απεσταλμένο για οικονομικά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο Κίριλ Ντμίτριεφ και τον ίδιο τον Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας, δεν έχει τεθεί όριο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. “Η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία αμέσως μετά το τέλος των συνομιλιών“, πρόσθεσε.