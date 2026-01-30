Πούτιν: «Ναι» στο αίτημα Τράμπ για παύση των επιθέσεων στο Κίεβο μέχρι την Κυριακή λόγω «ακραίου ψύχους»

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για προσωρινή παύση των αεροπορικών επιθέσεων στο Κίεβο έως την 1η Φεβρουαρίου, επικαλούμενη τη δημιουργία «ευνοϊκών συνθηκών» για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί με αντίστοιχες κινήσεις, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για επίσημη εκεχειρία.

Καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για νέο κύμα πολικού ψύχους από την Κυριακή, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σήμερα (30.01) ότι δεν έχει συναφθεί καμία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ρωσία έχει μετατοπίσει το βάρος των επιθέσεών της σε κρίσιμες υποδομές logistics, με πρόσφατους βομβαρδισμούς σε οδικούς άξονες και σιδηροδρομικές γραμμές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Ναι» από το Κρεμλίνο

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε το αίτημα του Τραμπ να ανασταλούν οι αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο για διάστημα μίας εβδομάδας, προκειμένου να διαμορφωθεί ευνοϊκό κλίμα για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να μείνουν χωρίς θέρμανση για ημέρες, την ώρα που οι θερμοκρασίες υποχώρησαν κάτω από τους -15 βαθμούς Κελσίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να αποφευχθούν τα πλήγματα στο Κίεβο για μία εβδομάδα, έως την 1η Φεβρουαρίου, ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαιώνοντας ότι το αίτημα έγινε δεκτό.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να αναστείλει τις επιθέσεις της σε ρωσικές υποδομές διυλιστηρίων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για «μια ευκαιρία και όχι μια συμφωνία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν καταγράφηκαν πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, προσθέτοντας ότι η Μόσχα φαίνεται να επικεντρώνεται πλέον σε επιθέσεις κατά υποδομών logistics.

Αναφερόμενος στους πρόσφατους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα βρέθηκε σε οριακή κατάσταση, εξαιτίας καθυστερήσεων από ευρωπαϊκές χώρες στην καταβολή πληρωμών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς όπλων PURL. Όπως ανέφερε, οι καθυστερήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μην παραδοθούν εγκαίρως οι αμερικανικοί πύραυλοι αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

I held a special coordination call on the situation in Ukraine’s regions and on recovery efforts. There were no strikes on energy facilities last night, but yesterday afternoon our energy infrastructure in several regions was hit. We are now observing a shift by the Russian army… pic.twitter.com/e101qdAmut — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2026

«Γνώριζα ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς τις ενεργειακές μας υποδομές και ότι δεν θα υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς δεν υπήρχαν πύραυλοι για να τους αναχαιτίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το αδιέξοδο της περιόδου εκείνης.