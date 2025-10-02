Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή, εάν το κάνει και κάποια άλλη πυρηνική δύναμη, αφού υποστήριξε ότι η Μόσχα έχει ενδείξεις ότι κάποια χώρα, την οποία δεν κατονόμασε, ετοιμάζεται να κάνει τέτοιες δοκιμές.

Μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι ο Πούτιν επανέλαβε την πρότασή του προς τις ΗΠΑ να παρατείνει εθελοντικά το ανώτατο όριο των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτει η Μοσχα όταν λήξει η συνθήκη NewSTART, το επόμενο έτος, εφόσον και η Ουάσινγκτον κάνει το ίδιο.

Ο διάλογος με τις ΗΠΑ για το θέμα αυτό είναι περίπλοκος, πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι το γεγονός ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι δεν θέλουν την παράταση της συμφωνίας NewSTART, η Ρωσία έχει εμπιστοσύνη στην πυρηνική ασπίδα της, δήλωσε.

Στην περίπτωση που σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά προστεθεί και η Κίνα, ο Πούτιν είπε ότι θα πρέπει επίσης να συζητηθούν τα πυρηνικά οπλοστάσια της Βρετανίας και της Γαλλίας.