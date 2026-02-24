Πούτιν: Εντολή για προστασία υποδομών και προειδοποιήσεις για πυρηνική κλιμάκωση – «Θα το μετανιώσουν οι εχθροί μας»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κύρια ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, την Federal Security Service (FSB), να αυξήσει τα μέτρα προστασίας σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές της χώρας, ως απάντηση, όπως ανέφερε, στις ουκρανικές επιθέσεις που, κατά τη Μόσχα, πραγματοποιούνται με τη συνδρομή δυτικών μυστικών υπηρεσιών.

Μιλώντας με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αντίπαλοι της Ρωσίας δεν πέτυχαν να της επιφέρουν στρατηγική ήττα στο πεδίο της μάχης και, για τον λόγο αυτό, στρέφονται, όπως είπε, σε ενέργειες «ατομικής και μαζικής τρομοκρατίας».

Σε αυτές συμπεριέλαβε επιθέσεις σε πόλεις, δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές και απόπειρες δολοφονίας κυβερνητικών και στρατιωτικών στελεχών, απευθυνόμενος σε αξιωματούχους της FSB.

Τόνισε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, υπάρχει απόλυτη πρόθεση να ηττηθεί η Ρωσία, προειδοποιώντας πως όσοι πιέσουν τη Μόσχα πέρα από ένα ορισμένο όριο «θα το μετανιώσουν». Στη διάρκεια της σύγκρουσης, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων, όπως αποθήκες καυσίμων, διυλιστήρια και λιμάνια, ενώ η ρωσική πλευρά την κατηγορεί και για δολοφονίες υψηλόβαθμων στρατιωτικών.

Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ακόμη και οι ρωσικοί ενεργειακοί αγωγοί στη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο. Ζήτησε, λοιπόν, την ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής θωράκισης ενεργειακών και μεταφορικών δικτύων, καθώς και χώρων μαζικής συνάθροισης, με πλήρη κάλυψη κρίσιμων εγκαταστάσεων και, εφόσον απαιτείται, την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας για τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και για τις εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες που θα μπορούσε να επιφέρει μια τέτοια εξέλιξη. Η ανακοίνωση ακολούθησε ισχυρισμό της Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) ότι η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν μυστικά να προμηθεύσουν την Ουκρανία με τεχνολογία και εξαρτήματα που σχετίζονται με πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, η SVR δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς της. Η γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα, μιλώντας στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «κατάφωρο ψέμα», ενώ δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη βρετανική πλευρά. Στην ανακοίνωσή του, το ρωσικό ΥΠΕΞ επανέλαβε την προειδοποίηση για τους κινδύνους μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε πυρηνικές δυνάμεις και τις δυνητικά καταστροφικές της συνέπειες, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.