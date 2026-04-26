Ιστορικό deja vu στο Χίλτον: Οι πυροβολισμοί που ξύπνησαν μνήμες από την απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν

Μνήμες από τη σκοτεινή σελίδα του 1981 ξύπνησαν στην Ουάσινγκτον τα ξημερώματα της Κυριακής (26.04), όταν ο 31χρονος Κόουλ Άλεν άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από το σημείο όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια, ανασύροντας στην επιφάνεια την ιστορική σύνδεση του συγκεκριμένου ξενοδοχείου με τις πολιτικές απόπειρες δολοφονίας.

Το χρονικό της νέας επίθεσης

Ο δράστης, ένας 31χρονος εκπαιδευτικός από την Καλιφόρνια, ακινητοποιήθηκε από τις αρχές αφού προηγουμένως τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό. Ο Άλεν έφερε πάνω του βαρύ οπλισμό, που περιλάμβανε πυροβόλα όπλα και μαχαίρια.

Στην ομολογία του ανέφερε πως στόχος του ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ρητά τον ίδιο τον Πρόεδρο.

Το deja vu του 1981

Η πρόσφατη επίθεση φέρει εντυπωσιακές ομοιότητες με την απόπειρα κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν, η οποία έλαβε χώρα ακριβώς έξω από το ίδιο ξενοδοχείο πριν από 45 χρόνια. Τζον Χίνκλεϊ πυροβόλησε έξι φορές τον 40ο Πρόεδρο των ΗΠΑ την ώρα που εκείνος επιβιβαζόταν στη λιμουζίνα του.

Μια σφαίρα εξοστρακίστηκε στο θωρακισμένο όχημα και έπληξε τον Ρίγκαν στο στήθος, διαπερνώντας τον πνεύμονα. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Πρόεδρος ανέρρωσε και επέστρεψε στα καθήκοντά του μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας.

Από τα πυρά του Χίνκλεϊ έμεινε παράλυτος ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπρέιντι, ενώ τραυματίστηκαν ένας πράκτορας και ένας αστυνομικός.

Το κίνητρο του «Taxi Driver»

Ο Χίνκλεϊ, ο οποίος αφέθηκε οριστικά ελεύθερος το 2022 μετά από δεκαετίες εγκλεισμού σε ψυχιατρική κλινική, είχε ισχυριστεί τότε πως η πράξη του δεν ήταν πολιτική. Αντίθετα, εμπνεύστηκε από την ταινία «Taxi Driver», επιχειρώντας να τραβήξει την προσοχή της ηθοποιού Τζόντι Φόστερ.

Ενώ ο Χίνκλεϊ οδηγήθηκε στην πράξη του λόγω ψυχικής αστάθειας, οι έρευνες για τον Κόουλ Άλεν συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από τη νέα επίθεση στο Χίλτον κρύβονται βαθύτερα πολιτικά κίνητρα ή μια αντίστοιχη περίπτωση ιδεοληψίας.