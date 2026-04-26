Επίθεση με βαριοπούλες και μπογιές στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Εικόνες)

Στόχος αγνώστων έγινε το κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις προκαλώντας εκτεταμένες φθορές με βαριοπούλες και μπογιές.

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Εφετείο, το περιστατικό καταδικάζεται απερίφραστα, ενώ υπογραμμίζεται η σοβαρότητα της ενέργειας η οποία στρέφεται κατά της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, θραύοντας υαλοπίνακες με βαριοπούλα και εκτοξεύοντας μπογιές στον εξωτερικό χώρο.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάστασή τους.

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ταυτοποίηση των δραστών.

Η επίθεση αυτή – όπως και αντίστοιχες στο παρελθόν με στόχο τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών – συνιστά ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου.

Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφοβίζουν, ούτε αναστέλλουν το έργο της Δικαιοσύνης, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα την αποστολή της με ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα. Καλούμε όλους τους πολίτες να σέβονται τους θεσμούς και να συμβάλουν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, απομονώνοντας όσους με πράξεις βίας, επηρεαζόμενες από το τοξικό κλίμα έναντι της δικαιοσύνης, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της.

Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Δικαιοσύνης είναι σεβασμός στην ίδια τη Δημοκρατία».