Τουλάχιστον τρία πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 12 ώρες

Πλοία έχουν ήδη διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ βάσει του σχεδίου που έχει καταρτίσει ο νεοσύστατος ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Οργανισμού αυτού του ΟΗΕ.

«Πλοία έχουν ήδη αρχίσει να περνούν βάσει του σχεδίου», δήλωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού, αρνούμενος να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τα πλοία που διέσχισαν τον δίαυλο.

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Τουλάχιστον δύο πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου και ένα φορτηγό πλοίο έπλευσαν τις τελευταίες 12 ώρες μέσω των Στενών στο πλαίσιο του σχεδίου, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων LSEG.

Επιπρόσθετα, τουλάχιστον 35 άλλα εμπορικά πλοία, κυρίως πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, φορτηγά πλοία και πλοία εμπορευματοκιβωτίων, ετοιμάζονται να πλεύσουν μέσω των Στενών, σύμφωνα με τους LSEG και MarineTraffic, με βάση ανάλυση του Reuters για τις κινήσεις των πλοίων.

Το σχέδιο, το οποίο χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί, θα επιτρέψει σε εκατοντάδες πλοία με περίπου 11.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκες.