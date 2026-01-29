Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Πορτογαλία: Πέντε νεκροί από την καταιγίδα Κριστίν – 450.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δέντρων

DEBATER NEWSROOM

Τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων προκάλεσε η κακοκαιρία Kristin που έπληξε την Πορτογαλία τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις αρχές, λόγω της κακοκαιρίας, έμειναν 450.000 σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ANPEC) επιβεβαίωσε στο AFP τον νέο απολογισμό. Σήμερα ανακοινώθηκε το πέμπτο θύμα, το οποίο πρόκειται για έναν 34χρονο άνδρα, ο οποίος «λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων» έχασε τη ζωή του στον δήμο Μαρίνια Γκράντε, στην κεντρική Πορτογαλία.

Ανάμεσα στα θύματα, κάποιοι σκοτώθηκαν από πτώσεις δέντρων και μεταλλικών κατασκευών, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος βρέθηκε νεκρός σε εργοτάξιο από καρδιακή ανακοπή.

Η εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας E-redes ανακοίνωσε ότι «σχεδόν 450.000 πελάτες» παρέμεναν χωρίς ρεύμα νωρίς σήμερα το πρωί, κυρίως στην κεντρική Πορτογαλία.

Η πλειονότητα των νοικοκυριών και των υποδομών που επλήγησαν βρίσκονται στο διαμέρισμα της Λέιρια, όπου η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πτώσεις στύλων και γραμμών υψηλής τάσης, γεγονός που καθυστερεί τις εργασίες αποκατάστασης, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.

Επιπλέον, η κυκλοφορία των τρένων διεξάγεται με προβλήματα σε πολλές γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του άξονα Λισαβόνα–Πόρτο, σύμφωνα με ανακοίνωση των πορτογαλικών σιδηροδρόμων (CP). Πολλά σχολεία στο κεντρικό τμήμα της χώρας παρέμεναν κλειστά για λόγους ασφάλειας, όπως εξήγησε ο δήμος Καστέλο Μπράνκο.

Στη Λέιρια, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να επέμβουν πολλές φορές σήμερα το πρωί για να αντιμετωπίσουν συσσώρευση υδάτων και «ζημιές σε στέγες κατοικιών» λόγω της καταιγίδας, όπως ανέφερε στο πρακτορείο Lusa ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Ρικάρντο Κόστα.

«Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια γιατί συνεχίζει να βρέχει, και παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για πολύ έντονη βροχή, προκαλεί σημαντικές ζημιές στις κατοικίες», πρόσθεσε.

Η καταιγίδα Κριστίν συνοδευόταν από ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμου που έφτασαν μέχρι τα 178 χλμ/ώρα, προκαλώντας πολλές ζημιές.

Η πορτογαλική κυβέρνηση περιέγραψε σε ανακοίνωσή της αυτή την καταιγίδα ως «ένα ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας».

