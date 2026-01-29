Πορτογαλία: Πέντε νεκροί από την καταιγίδα Κριστίν – 450.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων προκάλεσε η κακοκαιρία Kristin που έπληξε την Πορτογαλία τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις αρχές, λόγω της κακοκαιρίας, έμειναν 450.000 σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ANPEC) επιβεβαίωσε στο AFP τον νέο απολογισμό. Σήμερα ανακοινώθηκε το πέμπτο θύμα, το οποίο πρόκειται για έναν 34χρονο άνδρα, ο οποίος «λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων» έχασε τη ζωή του στον δήμο Μαρίνια Γκράντε, στην κεντρική Πορτογαλία.

Le stade de Leiria, au Portugal, a été partiellement détruit par la tempête Kristin qui a frappé le pays 😳 pic.twitter.com/1Y4rVc1SFw— La Minute Foot (@La_Minute_Foot) January 28, 2026

Ανάμεσα στα θύματα, κάποιοι σκοτώθηκαν από πτώσεις δέντρων και μεταλλικών κατασκευών, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος βρέθηκε νεκρός σε εργοτάξιο από καρδιακή ανακοπή.

Η εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας E-redes ανακοίνωσε ότι «σχεδόν 450.000 πελάτες» παρέμεναν χωρίς ρεύμα νωρίς σήμερα το πρωί, κυρίως στην κεντρική Πορτογαλία.

🇵🇹 La tempesta #Kristin ha colpito il #Portogallo, lasciando una scia di distruzione, anche al Santuario di #Fatima – la zona del Paese più colpita – dove sono caduti 20 alberi, danneggiando alcune infrastrutture.



Preghiamo per i 5 decessi registrati finora. pic.twitter.com/h6LIQ4uZ4n— 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) January 28, 2026

Η πλειονότητα των νοικοκυριών και των υποδομών που επλήγησαν βρίσκονται στο διαμέρισμα της Λέιρια, όπου η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πτώσεις στύλων και γραμμών υψηλής τάσης, γεγονός που καθυστερεί τις εργασίες αποκατάστασης, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.

Επιπλέον, η κυκλοφορία των τρένων διεξάγεται με προβλήματα σε πολλές γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του άξονα Λισαβόνα–Πόρτο, σύμφωνα με ανακοίνωση των πορτογαλικών σιδηροδρόμων (CP). Πολλά σχολεία στο κεντρικό τμήμα της χώρας παρέμεναν κλειστά για λόγους ασφάλειας, όπως εξήγησε ο δήμος Καστέλο Μπράνκο.

Στη Λέιρια, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να επέμβουν πολλές φορές σήμερα το πρωί για να αντιμετωπίσουν συσσώρευση υδάτων και «ζημιές σε στέγες κατοικιών» λόγω της καταιγίδας, όπως ανέφερε στο πρακτορείο Lusa ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Ρικάρντο Κόστα.

«Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια γιατί συνεχίζει να βρέχει, και παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για πολύ έντονη βροχή, προκαλεί σημαντικές ζημιές στις κατοικίες», πρόσθεσε.

Η καταιγίδα Κριστίν συνοδευόταν από ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμου που έφτασαν μέχρι τα 178 χλμ/ώρα, προκαλώντας πολλές ζημιές.

🔴 Le Portugal frappé par la tempête Kristin 🌪️⛈️

Le bilan s'alourdit avec déjà 2 victimes



🌬️ Rafales à 200 km/h

⚡ 800 000 foyers sans électricité

🌊 Vagues géantes (14m) sur le littoral

🚧 Nombreuses routes coupées & arbres arrachés

L'alerte rouge est maintenue ⚠️🇵🇹 pic.twitter.com/flgTfUG9qk— Todos Portugal (@todos_portugal) January 28, 2026

Η πορτογαλική κυβέρνηση περιέγραψε σε ανακοίνωσή της αυτή την καταιγίδα ως «ένα ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας».