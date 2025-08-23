Πορτογαλία: Νεκρός πυροσβέστης κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε στην κατάσβεση μιας από τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν την Πορτογαλία, ανακοίνωσε η πορτογαλική προεδρία. Πρόκειται για το τέταρτο θύμα των φετινών πυρκαγιών στη χώρα.

Ο 45χρονος εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρεία καταπολέμησης πυρκαγιών και σκοτώθηκε κατά τη μάχη με τις φλόγες στην κοινότητα Σαμπουγκάλ, στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Παρά τη μείωση της θερμοκρασίας, οι πυρκαγιές έχουν κάψει πάνω από 600.000 στρέμματα φέτος, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταστραφεί σχεδόν 2.780.000 στρέμματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Η Ιβηρική χερσόνησος πλήττεται έντονα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με μεγαλύτερους καύσωνες και ξηρασίες να εντείνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, προειδοποιούν οι ειδικοί.