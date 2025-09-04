Πορτογαλία: 16 νεκροί στο Elevador da Glória στη Λισαβόνα – Οι αιτίες του δυστυχήματος (Βίντεο)

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα στη Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο αριθμών των θυμάτων έχει φτάσει τους 16, ενώ οι τραυματίες έχουν παραμείνει στους 21. Σημειώνεται ότι αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι τα θύματα ήταν 17.

Όλη τη νύχτα το Εθνικό Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών (INMLCF) πραγματοποιούσε νεκροψίες στα θύματα του και ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει αυτό το έργο.

TRAGEDIA EN PORTUGAL I Al menos 17 personas murieron al descarrilar el funicular de Gloria, un atractivo turístico Lisboa. https://t.co/fRO8XXBaDu pic.twitter.com/P7ktQukxGh— TN – Todo Noticias (@todonoticias) September 4, 2025

Αναστέλλεται η λειτουργία των τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Ανέστειλε τη λειτουργία άλλων τελεφερίκ, όπως των τελεφερίκ Bica και Lavra και του τελεφερίκ Graça,το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας, ενώ σύμφωνα με την πορτογαλική Pubico, αναμένεται να διεξαχθούν τεχνικοί έλεγχοι.

Ειδική γραμμή επικοινωνίας έχει δημιουργήσει η Policia Judiciara (PJ) για την παροχή επίσημων πληροφοριών στις αρχές και στις οικογένειες των ατόμων που έχουν πληγεί από το ατύχημα. Σε δήλωσή της, η PJ κάλεσε «τις οικογένειες, τους στενούς φίλους και τους επίσημους φορείς» να χρησιμοποιούν τη γραμμή επικοινωνίας, ώστε να διασφαλιστεί η «αποτελεσματική και γρήγορη» λειτουργία της υπηρεσίας.

Τη «βαθιά της θλίψη και αλληλεγγύη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους» εξέφρασε η αστυνομία ενώ τόνισε ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν «για να διαπιστωθούν πλήρως τα γεγονότα». Η γραμμή είναι διαθέσιμη στο 211 968 000 ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Αμφιβολίες για τη συντήρηση του τελεφερίκ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα των Εθνικών Μνημείων , το τελεφερίκ κατασκευάστηκε από τον Γαλλοπορτογάλο μηχανικό Raoul Mesnier du Ponsard και εγκαινιάστηκε το 1885. Ηλεκτροδοτήθηκε το 1915.

Όμως προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με τη συντήρηση του τελεφερίκ Glória, ο οποίος είχε ανατεθεί μέχρι τον Αύγουστο στην εταιρεία MAIN. Όμως είναι γνωστό ότι στα τέλη Αυγούστου έληξε η σύμβαση συντήρησης και ότι ο διαγωνισμός για μια νέα σύμβαση ακυρώθηκε τον ίδιο μήνα.

Παράπονα των εργαζομένων

Πριν το ατύχημα, οι εργαζόμενοι είχαν παραπονεθεί για τα φρένα, σύμφωνα με τον ηγέτη του συνδικάτου. Συγκεκριμένα, ο ηγέτης του συνδικάτου Fectrans δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι της σιδηροδρομικής εταιρείας Gloria είχαν παραπονεθεί για προβλήματα με την ένταση του καλωδίου έλξης του τελεφερίκ, τα οποία δυσχέραιναν το φρενάρισμα.

Μιλώντας στην τηλεόραση, ο Manuel Leal δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν αυτή ήταν η αιτία του ατυχήματος.

Η δημοτική εταιρεία δημόσιων μεταφορών Carris δήλωσε ότι «έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων. Στον τόπο του ατυχήματος, η αστυνομία επιθεώρησε το σύστημα φρένων ενός αμαξώματος που δεν είχε υποστεί ζημιά και βρισκόταν κοντά.

Τα δύο αμαξώματα της γραμμής είναι συνδεδεμένα στα αντίθετα άκρα ενός καλωδίου έλξης, με την έλξη να παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες στα αμαξώματα που εξισορροπούν το ένα το άλλο. Εάν το καλώδιο έσπαγε, το όχημα που κατέβαινε την κλίση 265 μέτρων θα έχανε την ικανότητά του να φρενάρει και θα εκτροχιαζόταν σε μια στροφή.

Νωρίτερα το Σώμα Πυροσβεστών της Λισαβόνας είπε ότι «ένα καλώδιο λύθηκε» στη δομή του τελεφερίκ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Όπως ανέφεραν μαρτυρίες στο Sky News, το βαγόνι στο κάτω μέρος της γραμμής που ανέβαινε την πλαγιά κλονίστηκε προς τα πίσω μερικά μέτρα πριν από τη σύγκρουση.

🚨 O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, deixou 15 mortos e 18 feridos nessa quarta, 3. O governo português decretou luto nacional.



O MP de Portugal abriu inquérito para apurar as causas. O Itamaraty informou não haver brasileiros entre as vítimas e manifestou… pic.twitter.com/uIl8TwlSwx— Cenarium (@cenariumam) September 4, 2025

Το βαγόνι διέθετε μόνο φρένο τριβής

Ο ειδικός μεταφορών Dave Cooper μιλώντας στο SkyNews υποστήριξε ότι το βαγόνι ζύγιζε έως και 14 τόνους και διέθετε μόνο φρένο τριβής για να το σταματήσει. Έπειτα πρόσθεσε ότι τα τελεφερίκ δεν διαθέτουν οριζόντιους οδηγούς στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει ένα φρένο έκτακτης ανάγκης.

Ο ίδιος δήλωσε στο Sky News ότι αντίθετα βασίζεται στο άλλο βαγόνι ως αντίβαρο. «Το ίδιο το γεγονός ότι μπορείτε να δείτε και τα δύο βαγόνια στην ίδια λήψη δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά».

Αυτό σημαίνει ότι το πάνω βαγόνι θα είχε χάσει την ανάρτηση με περισσότερους από 40 επιβάτες.

Αυτό αντιστοιχεί σε βάρος περίπου τεσσάρων τόνων, συν τους 8-12 τόνους του βαγονιού.

«Έτσι, πιθανότατα έχουμε κάπου μεταξύ 10 και 14 τόνων να κατεβαίνουν με ταχύτητα την πλαγιά».

Το φρένο έκτακτης ανάγκης, εν τω μεταξύ, λειτουργεί μόνο με τριβή – «όπως όταν πατάς το πόδι σου για να σταματήσεις ένα skateboard», λέει ο Cooper.